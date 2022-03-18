義式電能小精靈 多一扇門更實用　Fiat 500e 3+1 la Prima 試駕

●第三代 500 於 2020 年 3 月時以電動車之姿問世，同年 10 月新增 3+1 車型
●3+1 代表乘客側增加一扇對開式後門，增加上下車或裝卸兒童安全座椅時的便利性
●因多出車門帶來的機械結構使車重較標準掀背車型增加 30 公斤
●其餘外觀設計與尺吋均保持不變
●國內市場由貿易商 PIT 挪威特國際引進，建議售價為新台幣 168.8 萬元起
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身為歐洲四大國民車之一的 Fiat 500 在 2020 年邁入第三世代後，轉型電動化，原廠也增加 3+1 車型來提升實用性與接受度。說起了歐洲四大經典國民車，就不得不提到 Fiat 500 車系，自 1957 年誕生以來，以圓潤、俏皮以及時尚的姿態聞名，原廠於 2020 年發表第三世代車型，宣告轉換為新世代電動車，同年 10 月更增加 3+1 車型，以設計元素不變的基礎下，增加乘客側後門來提昇實用性。國內市場由貿易商 PIT 挪威特國際引進，建議售價為新台幣 168.8 萬元起。
500 3+1 車型在外觀部分除多出一扇車門外，均未更改設計，車頭融合復古元素與當代最新的 LED 照明科技。外觀方面，500e 3+1 維持與第三世代 500 車系相同的復古設計語彙與車身尺碼，主要差異在於乘客側增加了對開式的後門，值得一提的是多出的後門將門把隱藏於 B 柱內部，因此並不影響整車線條，右前門也保持與標準車型相仿的設計，但車重因多出的機械結構而增加 30 公斤。
500e 3+1 在車身尺碼上與標準的掀背車型相同，長寬高分別是 3,632 x 1,683 x 1,527mm，軸距則為 2,322mm。
車尾配置復古字體的 FIAT 字樣取代廠徽，保險桿線條相當圓潤，倒車燈與後霧燈整合於下方中央，天線自前一年式的車頂式改為後擋風玻璃印刷式。
500e 承襲自初代以來慣用的無水箱罩車頭設計，中央廠徽處透過 500 字樣來強化車系印象，下方氣壩以格狀點綴。
500e 3+1 la Prima 標準搭載 Magic Eye 全 LED 燈組，上方的圓弧設計不僅呼應 500 車型字體，也兼具小燈與日行燈作用，方向燈設於保險桿的環形當中。
位於前葉子板的方向燈透過幾何線條向 1957 年的老 500 致敬。
500e 3+1 la Prima 足踏雙色鑽石切削鋁合金輪圈，配胎規格為 205/45R17。
車門把手採用內凹式電磁閥設計，並將 Keyless 按鈕整合其中，使車側造型更為平整。
la Prima 等級擁有專屬的銘牌，而 3+1 車型在乘客座側因多出了後門而將銘牌縮小。
500車型字樣隱藏了象徵電動車身分的小寫 e 字母，一旁的 LED 導光條尾燈組在煞車時會呈現同樣表達電動車意象的 E 字。
即便多出一扇車門，也不影響整體線條。內裝方面，500 3+1 承襲第三世代 500 家族的簡潔設計，主要的差異在於乘客側多出了一扇對開式後門，使 B 柱整合至後門內部，當需要開啟後門時，必須先將右前門打開，接下來再透過 B 柱內的拉柄打開後門，搭配拉起副駕駛座以背的拉桿，可創造出最大化的後座出入通道，使乘員上下車或裝卸兒童安全座椅變得更為輕鬆。
500e 採用簡約的座艙設計，la Prima 車型擁有類編織造型中控台橢圓飾板。
儀錶板採用全數位 7 吋螢幕。圖像標示清晰易懂，透過方向盤左側介面可切換豐富的資訊顯示。
500e 3+1 採用造型復古的雙幅式方向盤，擁有適當的盤徑與握感。
方向盤左側按鈕介面可操作儀錶板、通話及聲控功能。
方向盤右側按鈕介面可操作 Level 2 駕駛輔助系統。
方向盤兩側後方按鈕可控制音量及曲目。
中控台上方配置懸浮式 10.25 吋 UConnect 5 全觸控多媒體螢幕，介面圖示可進行高度的個人化調整，也可監控電能系統運作情形與充電排程等設定，亦支援智慧手機連結，可惜車輛為歐規而無法使用原廠導航功能，也無法以中文來顯示。
空調操作介面保留實體按鈕設計，排檔則設置於下方，透過按鍵來進行操作。
無線充電板底座描繪出 500e 產地－義大利杜林的天際線。
中央鞍座前方設有 3 組功能按鍵，包含 e-Mode 行車模式、電子手煞車開關以及音量調整。
打開中央鞍座拉簾後，可見到內部 1 組置杯座、USB Type-A 插座、USB Type-C 插座以 12V 電源插座。
中央扶手掀開後也提供一處收納空間，內部無植絨處理或提供額外插座。
雖然車室空間不大，但 Fiat 仍設計隱藏的置杯架在中央鞍座前端下方。
500e 導入電磁閥式車門開關，按下即可將車門微啟，提供觀察後方車流的時間，確認安全後再以手部完整推開車門。
若電子車門開關故障時，原廠也準備了機械式備用開關在門飾板下方。
門飾板內把手印有初代 500 以及 Made in Torino (杜林製造) 的字樣。
la Prima 車型擁有皮質包覆座椅，中央以 FIAT 字樣縫縣搭配專屬 500 字樣點綴，做工質感優異，且發泡棉填充厚實，不過包覆性則較不突出，調整方式為全手動。
3+1 車型的重頭戲在於多出的後門，需先打開右前門才可將後門以對開的方式拉出。
後門是透過隱藏於 B 柱的拉柄來打開。
後門內部設有凹槽供後座乘客在關門時抓握。
後門開啟角度較前門多出近 8 度，創造不錯的上下車或裝卸兒童安全座椅所需空間。
後座空間對於體型嬌小的乘客或孩童較為適合。
附表為本站實測座艙空間之數據。
500e 3+1 的行李廂空間與標準的掀背車型相同，在後座立起時擁有 185 公升的容積，傾倒後可擴充至 550 公升。
掀開行李廂底板後可見到充電線及補胎工具。
附表為本站實測行李廂空間之數據。安全防護方面，500e 3+1 標準配備 6 具 SRS 輔助氣囊、ESC 電子穩定控制系統、ASR 循跡防滑系統、BAS 煞車輔助系統、速限偵測系統、車道偏移警示系統、低速音警示系統 (AVAS)、疲勞提醒系統與 AEB 緊急煞停系統，消費者可加價新台幣 8.5 萬元選配 Level 2 跟車系統，也可加價新台幣 4.5 萬元選配停車輔助套件，內含 360 雷達、倒車顯影及盲點助手。
動力配置方面，500 3+1 採用單顆永磁同步電動馬達搭配單速齒輪減速機構來驅動前輪，最大馬力為 118hp，最大扭力為 220Nm，原廠宣稱 0-50km/h 加速需時 3.1 秒完成，0-100km/h 加速需時 9 秒完成，極速為 150km/h。
電池與充電方面，500e 3+1 採用 400V 電壓的 42kWh 容量鋰電池模組，可用容量為 37.3kWh，電池芯是以 96 串連搭配 2 並連來構成，整體重量為 294.3 公斤，在 WLTP 測試規範下，滿電綜合路況最高續航里程為 298 公里，純市區可達 430 公里。充電蓋設於右後葉子板，AC 交流充電的插座為 Type 2，可轉接至 SAE J1772，支援 2.3kW 雙相與 11kW 三相充電；DC 直流快充插座則為 CCS Combo 2，支援 85kW 功率充電，約需 35 分鐘可自 0% 充至 80% 電量。
充電蓋位於右後葉子板，AC 交流充電的插座為 Type 2，可轉接至 SAE J1772，DC 直流快充插座則為 CCS Combo 2。開著 500e 3+1 上路，輕踩踏板時便可感受到電動車瞬間輸出扭力的優勢，雖然帳面上的數字不算亮眼，但也僅需不到 4 秒的時間便可使車速提昇至市區最高限速，而 3+1 車型多出的 30 公斤對於動力的影響微乎其微，對應日常代步所需的各種情境均可勝任。
500e 所提供的 e-Mode 駕駛模式在 Normal 模式中，擁有近似燃油車款的操作體驗，支援低速蠕行與鬆開油門時的滑行效果，切入 Range 模式後則立刻啟動單踏板駕駛模式，透過高速回收動能的方式來保持續航里程，當然需要煞停時仍須踩下實體煞車踏板。至於獨特的 Sherpa 模式則是以喜瑪拉雅山上經常擔任登山嚮導的民族為名，意指 500e 可盡力確保剩餘電力足夠行駛至目的地，當切入後車輛會將極速鎖定為 80km/h，加速反應設定為最低耗能等級，空調與電熱座椅均改為關閉狀態，使 500e 可行駛至最近的充電站或導航上的目的地。
乘駕感受方面，500e 受惠於小巧的尺碼與輕手的轉向系統調校，在都會區穿梭十分靈活，又保有足夠的指向性與路面資訊回饋，使低速移動或停車時相當輕鬆，加快車速行駛時也不致過於飄忽而失去信心，不過避震器阻尼設定偏硬朗，通過坑洞或不平整路面時的晃動稍嫌明顯，NVH 工程表現則符合此級距入門小車的水準，組裝品質較過去印象中的義大利車紮實許多。
傳承經典設計元素的 500e 即便在國內無法保持國民車般的親民售價，但獨特的造型設計以及豐富的設計巧思，加上 3+1 車型帶來更高的便利性，相信仍可吸引迷戀義大利風情，又想體驗電動車駕馭樂趣的族群細細品味，為市容帶來不一樣的風采。