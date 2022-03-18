義式電能小精靈 多一扇門更實用　Fiat 500e 3+1 la Prima 試駕

新在哪裡？

●第三代 500 於 2020 年 3 月時以電動車之姿問世，同年 10 月新增 3+1 車型

●3+1 代表乘客側增加一扇對開式後門，增加上下車或裝卸兒童安全座椅時的便利性

●因多出車門帶來的機械結構使車重較標準掀背車型增加 30 公斤

●其餘外觀設計與尺吋均保持不變

●國內市場由貿易商 PIT 挪威特國際引進，建議售價為新台幣 168.8 萬元起

我是廣告 請繼續往下閱讀

Fiat 500e 3+1 la Prima 身為歐洲四大國民車之一的 Fiat 500 在 2020 年邁入第三世代後，轉型電動化，原廠也增加 3+1 車型來提升實用性與接受度。

Fiat 500e 3+1 la Prima

Fiat 500e 3+1 la Prima 500 3+1 車型在外觀部分除多出一扇車門外，均未更改設計，車頭融合復古元素與當代最新的 LED 照明科技。

Fiat 500e 3+1 la Prima 500e 3+1 在車身尺碼上與標準的掀背車型相同，長寬高分別是 3,632 x 1,683 x 1,527mm，軸距則為 2,322mm。

Fiat 500e 3+1 la Prima

Fiat 500e 3+1 la Prima 車尾配置復古字體的 FIAT 字樣取代廠徽，保險桿線條相當圓潤，倒車燈與後霧燈整合於下方中央，天線自前一年式的車頂式改為後擋風玻璃印刷式。

Fiat 500e 3+1 la Prima 500e 承襲自初代以來慣用的無水箱罩車頭設計，中央廠徽處透過 500 字樣來強化車系印象，下方氣壩以格狀點綴。

Fiat 500e 3+1 la Prima

Fiat 500e 3+1 la Prima 500e 3+1 la Prima 標準搭載 Magic Eye 全 LED 燈組，上方的圓弧設計不僅呼應 500 車型字體，也兼具小燈與日行燈作用，方向燈設於保險桿的環形當中。

Fiat 500e 3+1 la Prima 位於前葉子板的方向燈透過幾何線條向 1957 年的老 500 致敬。

Fiat 500e 3+1 la Prima 500e 3+1 la Prima 足踏雙色鑽石切削鋁合金輪圈，配胎規格為 205/45R17。

Fiat 500e 3+1 la Prima 車門把手採用內凹式電磁閥設計，並將 Keyless 按鈕整合其中，使車側造型更為平整。

Fiat 500e 3+1 la Prima la Prima 等級擁有專屬的銘牌，而 3+1 車型在乘客座側因多出了後門而將銘牌縮小。

Fiat 500e 3+1 la Prima 500車型字樣隱藏了象徵電動車身分的小寫 e 字母，一旁的 LED 導光條尾燈組在煞車時會呈現同樣表達電動車意象的 E 字。

Fiat 500e 3+1 la Prima 即便多出一扇車門，也不影響整體線條。

Fiat 500e 3+1 la Prima

Fiat 500e 3+1 la Prima 500e 採用簡約的座艙設計，la Prima 車型擁有類編織造型中控台橢圓飾板。

Fiat 500e 3+1 la Prima 儀錶板採用全數位 7 吋螢幕。圖像標示清晰易懂，透過方向盤左側介面可切換豐富的資訊顯示。 儀錶板採用

Fiat 500e 3+1 la Prima 500e 3+1 採用造型復古的雙幅式方向盤，擁有適當的盤徑與握感。

Fiat 500e 3+1 la Prima 方向盤左側按鈕介面可操作儀錶板、通話及聲控功能。

Fiat 500e 3+1 la Prima 方向盤右側按鈕介面可操作 Level 2 駕駛輔助系統。

Fiat 500e 3+1 la Prima 方向盤兩側後方按鈕可控制音量及曲目。

Fiat 500e 3+1 la Prima 中控台上方配置懸浮式 10.25 吋 UConnect 5 全觸控多媒體螢幕，介面圖示可進行高度的個人化調整，也可監控電能系統運作情形與充電排程等設定，亦支援智慧手機連結，可惜車輛為歐規而無法使用原廠導航功能，也無法以中文來顯示。

Fiat 500e 3+1 la Prima 空調操作介面保留實體按鈕設計，排檔則設置於下方，透過按鍵來進行操作。

Fiat 500e 3+1 la Prima 無線充電板底座描繪出 500e 產地－義大利杜林的天際線。

Fiat 500e 3+1 la Prima 中央鞍座前方設有 3 組功能按鍵，包含 e-Mode 行車模式、電子手煞車開關以及音量調整。

Fiat 500e 3+1 la Prima 打開中央鞍座拉簾後，可見到內部 1 組置杯座、USB Type-A 插座、USB Type-C 插座以 12V 電源插座。

Fiat 500e 3+1 la Prima 中央扶手掀開後也提供一處收納空間，內部無植絨處理或提供額外插座。

Fiat 500e 3+1 la Prima 雖然車室空間不大，但 Fiat 仍設計隱藏的置杯架在中央鞍座前端下方。

Fiat 500e 3+1 la Prima 500e 導入電磁閥式車門開關，按下即可將車門微啟，提供觀察後方車流的時間，確認安全後再以手部完整推開車門。 500e 導入

Fiat 500e 3+1 la Prima 若電子車門開關故障時，原廠也準備了機械式備用開關在門飾板下方。

Fiat 500e 3+1 la Prima 門飾板內把手印有初代 500 以及 Made in Torino (杜林製造) 的字樣。

Fiat 500e 3+1 la Prima la Prima 車型擁有皮質包覆座椅，中央以 FIAT 字樣縫縣搭配專屬 500 字樣點綴，做工質感優異，且發泡棉填充厚實，不過包覆性則較不突出，調整方式為全手動。

Fiat 500e 3+1 la Prima 3+1 車型的重頭戲在於多出的後門，需先打開右前門才可將後門以對開的方式拉出。

Fiat 500e 3+1 la Prima 後門是透過隱藏於 B 柱的拉柄來打開。

Fiat 500e 3+1 la Prima 後門內部設有凹槽供後座乘客在關門時抓握。

Fiat 500e 3+1 la Prima 後門開啟角度較前門多出近 8 度，創造不錯的上下車或裝卸兒童安全座椅所需空間。

後座空間對於體型嬌小的乘客或孩童較為適合。

Fiat 500e 3+1 la Prima 附表為本站實測座艙空間之數據。

Fiat 500e 3+1 la Prima 500e 3+1 的行李廂空間與標準的掀背車型相同，在後座立起時擁有 185 公升的容積，傾倒後可擴充至 550 公升。

Fiat 500e 3+1 la Prima 掀開行李廂底板後可見到充電線及補胎工具。

Fiat 500e 3+1 la Prima 附表為本站實測行李廂空間之數據。

Fiat 500e 3+1 la Prima

Fiat 500e 3+1 la Prima

Fiat 500e 3+1 la Prima

Fiat 500e 3+1 la Prima

Fiat 500e 3+1 la Prima 充電蓋位於右後葉子板，AC 交流充電的插座為 Type 2，可轉接至 SAE J1772，DC 直流快充插座則為 CCS Combo 2。

Fiat 500e 3+1 la Prima

Fiat 500e 3+1 la Prima

Fiat 500e 3+1 la Prima