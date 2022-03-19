清潔隊真的是爽缺？員工親曝「上班慘況」：冒著生命危險

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原PO接著說道，會分享這項工作，其實是想提醒民眾幾件事，尤其是長輩們，第一「紙箱拆好再拿上回收車」，因為不拆，隊員就得在行駛中的車上拿刀子割開紙箱，尤其是那種纏很多膠帶的紙箱，常常不小心割到自己、劃破褲子等等。
第二「是你等垃圾車，不是垃圾車等你」，常有民眾聽到垃圾車等聲音才衝出來，此時司機就要煞車，「我們在後面都會跌倒，又或者是民眾會發生危險，之前就發生過，車子在定點要開走後，有阿婆突然衝過馬路要丟回收，結果被車子撞到，整個路上都灑滿回收，非常危險」，而他自己也因為突然煞車而跌倒。
第三「有看到你，司機真的都會等你」，不需要因為司機往前開到定點時，就直接把回收甩上車，尤其裡面常常有玻璃，「最近就有人把兩包回收甩上車，直接甩到我的身上，且裡面的回收都沒洗，身上全都是他的珍奶，整車流的都是，當下非常崩潰生氣，甚至在停紅綠燈的時候流淚，所以希望大家可以回家呼籲不要用丟的，如果車上是你的家人，應該也不希望被丟吧？」
最後他也強調，做這份工作其實還是很開心，因為上下班非常準時，有加班一定會給加班費，工作環境也算單純，「不過進來工作後一定要自己再繼續讀書，不然很快就不喜歡動腦了，會退化到眼神很空洞的，這非常可怕！所以一定要持續讀書」。
貼文一出，網友紛紛留言「真的辛苦了」、「最危險應該是民眾用丟的跟玻璃瓶，還有腐蝕液」、「平常在丟，都不知道這些秘辛」、「會提醒自己跟身邊認識的人，這些丟垃圾需知」、「只能說辛苦了..注意安全」、「加油」。（編輯：張志浩）