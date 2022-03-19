「綠色保養」崛起！expo BEAUTY進軍京站 植栽第2件6折
全球綠色生活概念興起，美感生活概念店expo BEAUTY在今年推出green beauty（綠色保養）全新主題，強調「與人友善」、「動物友善」、「海洋友善」、「環境友善」。蒐羅逾40家MIT台灣在地製造、國際綠色友善品牌的美妝保養、香氛等生活選物，其中包括北投產地百年溫泉皂，以柳丁、秋葵、海葡萄等在地素材研發MIT面膜，以及紐西蘭國寶麥蘆卡蜂蜜皂，還有日本媽媽最愛洗衣神物等逾千項特色商品，expo BEAUTY全新店點將於3月23日進駐京站時尚廣場B1。
expo BEAUTY購物提袋全面使用環保紙材，由人造林原木結合回收紙漿製成，民眾若是響應環保不索取提袋，每筆消費expo將捐5元給NGO團體「RE-THINK重新思考」。誠品生活expo資深經理詹佳玲表示，expo BEAUTY匯集友善環境的綠色商品，更期待推廣green beauty綠色保養為一種生活態度。
expo BEAUTY京站店融入大量綠色植栽，開幕期間特別設置專區，推薦水鴨腳秋海棠、台灣金狗毛蕨等友善人體與環境的台灣在地原生植物。3月23日至4月10日期間，購買指定觀葉植物水泥盆栽第二件6折，植物盆栽消費滿3000元，加送觀葉植物水泥盆栽1個。
根據expo BEAUTY觀察，現代年輕女性選購美妝保養品不僅重視成效，更在乎商品成分與品牌理念，追求與環境友善共好。因此全新店點京站店推出green beauty綠色保養主題，嚴選成分安全、無動物實驗、守護海洋、友善土地等支持環境永續理念的商品。3月23日起開幕首三日，消費滿1800元送23.5°N經典凍膜禮盒組，4月10日前滿3600元再送SAWAA潮汐之地輕保養旅行組。