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化療也能用噴霧？　「腹腔高壓氣霧化療」深入惡性腫瘤更精準

化療也能用噴霧？　「腹腔高壓氣霧化療」深入惡性腫瘤更精準
化療也能用噴霧？　「腹腔高壓氣霧化療」深入惡性腫瘤更精準

健康醫療網

2022-03-19 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一位住在台中市的37歲涂先生，長期擔任志工服務民眾，去年初（2021年）因腹痛及體重減輕，進而發現罹患直腸癌。然而，進階檢查後發現合併瀰漫性腹膜轉移，不僅侵犯範圍廣泛，組織型態更呈現最頑固的「戒指狀細胞大腸癌」，這些因素大大增加治療困難度，得知此噩耗令涂先生及家屬都無法相信，年紀輕輕居然這麼快就進入腸癌第四期。

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合併多種治療　增加癌症治療成功及控制機率經中國醫藥大學附設醫院腹腔腫瘤熱治療中心主任張伸吉及醫療團隊評估後，建議涂先生積極治療的作法可先微創切除腫瘤以解決腸道阻塞的問題，再進行營養治療、標靶治療，最後運用「腹腔高壓氣霧化療Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy（PIPAC）」治療瀰漫性腹膜轉移；在最新的一次腹膜病理切片中發現，既有的腹膜癌細胞已消失不見，也無腹水產生，癌症指數CEA降低到3.13ng/ml正常值。

張伸吉主任表示，腹膜癌症治療除了正規手術及腹腔熱化療之外，中國醫藥大學附設醫院腹腔腫瘤熱治療中心還增加「腹腔高壓氣霧化療」及免疫細胞治療等輔助療法，適當地合併多種治療能增加癌症治療成功及控制機率。

腹膜癌症全新治療概念與技術新選擇腹腔高壓氣霧化療於2011年由德國醫師Mark Reymond發表後，迅速引起全球腫瘤外科醫師的關注與讚嘆，認為PIPAC是一種較為新型安全、有效、微創的腹腔內給藥技術，透過「高壓注射器」及「霧化器」的協助，30分鐘的治療時間，可以使藥物更均勻、更深層的進入腹膜組織內殺死腫瘤細胞。PIPAC治療前不需要進行腫瘤手術切除，約有67％的病人可以達到腫瘤減量縮小的效果，大幅減少惡性腹水。且因化療藥物僅局部作用於腹腔內，未進入全身性的循環系統（血管），所引起的化療副作用相對小，對提升病人生活品質也有所助益。

腹膜腫瘤擴散廣　靜脈化療成效不佳張伸吉主任進一步說明，腹膜一旦遭受癌細胞的侵犯，常會因擴散範圍過廣，對靜脈化療效果差，使醫師束手無策。中國附醫特別成立『腹腔腫瘤熱治療中心』，結合國內外醫療科技，務求積極治療每一位遭受腹膜惡性腫瘤侵襲的病人。腹腔腫瘤熱治療中心除了擁有「微創3D腹腔熱化療」技術外，更進一步引進腹腔高壓氣霧化療 （PIPAC），以較小的傷口治療更困難的腹膜惡性腫瘤，治療的範圍也更廣泛。

涂先生在接受PIPAC治療期間，並未出現化療所造成的副作用，且精神及體力狀況都無影響，仍舊可以繼續上班。經過PIPAC積極治療，涂先生也更加樂觀面對生命，治療後良好的身體狀況，也讓他的生活品質越來越好。涂先生也以自身經歷鼓勵癌友們不要放棄，只要積極治療，就有機會恢復既有的生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53107

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