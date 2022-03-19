化療也能用噴霧？　「腹腔高壓氣霧化療」深入惡性腫瘤更精準

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張伸吉主任表示，腹膜癌症治療除了正規手術及腹腔熱化療之外，中國醫藥大學附設醫院腹腔腫瘤熱治療中心還增加「腹腔高壓氣霧化療」及免疫細胞治療等輔助療法，適當地合併多種治療能增加癌症治療成功及控制機率。
腹膜癌症全新治療概念與技術新選擇腹腔高壓氣霧化療於2011年由德國醫師Mark Reymond發表後，迅速引起全球腫瘤外科醫師的關注與讚嘆，認為PIPAC是一種較為新型安全、有效、微創的腹腔內給藥技術，透過「高壓注射器」及「霧化器」的協助，30分鐘的治療時間，可以使藥物更均勻、更深層的進入腹膜組織內殺死腫瘤細胞。PIPAC治療前不需要進行腫瘤手術切除，約有67％的病人可以達到腫瘤減量縮小的效果，大幅減少惡性腹水。且因化療藥物僅局部作用於腹腔內，未進入全身性的循環系統（血管），所引起的化療副作用相對小，對提升病人生活品質也有所助益。
腹膜腫瘤擴散廣 靜脈化療成效不佳張伸吉主任進一步說明，腹膜一旦遭受癌細胞的侵犯，常會因擴散範圍過廣，對靜脈化療效果差，使醫師束手無策。中國附醫特別成立『腹腔腫瘤熱治療中心』，結合國內外醫療科技，務求積極治療每一位遭受腹膜惡性腫瘤侵襲的病人。腹腔腫瘤熱治療中心除了擁有「微創3D腹腔熱化療」技術外，更進一步引進腹腔高壓氣霧化療 （PIPAC），以較小的傷口治療更困難的腹膜惡性腫瘤，治療的範圍也更廣泛。
涂先生在接受PIPAC治療期間，並未出現化療所造成的副作用，且精神及體力狀況都無影響，仍舊可以繼續上班。經過PIPAC積極治療，涂先生也更加樂觀面對生命，治療後良好的身體狀況，也讓他的生活品質越來越好。涂先生也以自身經歷鼓勵癌友們不要放棄，只要積極治療，就有機會恢復既有的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53107
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