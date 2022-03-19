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研究證實：天天運動有助防失能　你今天動了嗎？

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研究證實：天天運動有助防失能　你今天動了嗎？

健康醫療網

2022-03-19 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】老化，對身體的影響是多面向的。隨著年齡增長，日常活動減少，就會造成部分肢體活動度延緩現象，且時常會感覺到不明原因的疼痛，進而影響到肌肉張力，改變了動作控制，並很容易在運動時迅速感到疲累，如此的惡性循環，會更加的削弱老年人的活動意願。

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運動效益極高  避免失能問題高雄市立聯合醫院復健科的物理治療師黃馨慧表示，若是生活趨向靜態，相對於有固定活動的族群，有更大的可能進展到失能，導致日常生活無法獨立，必須依賴他人照顧，增加了個人、家庭和社會的不便和負擔。

而「運動」已從各種臨床試驗中得到證實，能夠降低因老化或失用帶來的身體變化，促進正向的心理作用、降低死亡率、減輕疾病治療的副作用、降低跌倒機率，減少慢性病的危險因子。

強度可慢慢增加  規律循序是正途黃馨慧物理治療師指出，一般建議每周五天，每天最少30分鐘的中等強度身體活動，或者是每周三天，每天最少20分鐘的高強度身體活動。身體活動的範圍包羅萬象，不只大家熟知的健走、單車、游泳或其他休閒運動，若是沒有器材和環境，即使是簡單的肢體活動，只要每天規律執行，也能有一樣的效果，達到促進健康的最終目的。

運動習慣融入生活　動起來更有力老年人可以每天進行的運動，養成運動習慣，並融入生活，健康樂活從自己照顧自己開始。

第一種「肩關節/胸廓伸展運動」其動作：下巴內縮，雙手在頸椎後方交叉抓握，手肘抬高並向外打開；效果可以讓肩部伸展，維持活動度；建議頻率：一組10次共3組；必須注意，請在肩關節不痛的範圍內量力而為。

第二種「坐到站運動」其動作：坐姿，手放在膝蓋上，向下施力後站起；效果可強化大腿肌群；建議頻率是一組10次共3組；進階動作可將手交叉放置肩膀上，僅依靠大腿的力量起身。

黃馨慧物理治療師叮嚀，運動時，只需保持在感覺身體可承受的強度和時間就好，若出現任何不適，請馬上停止運動並請諮詢專業物理治療師。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53109

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