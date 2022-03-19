研究證實：天天運動有助防失能　你今天動了嗎？

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而「運動」已從各種臨床試驗中得到證實，能夠降低因老化或失用帶來的身體變化，促進正向的心理作用、降低死亡率、減輕疾病治療的副作用、降低跌倒機率，減少慢性病的危險因子。
強度可慢慢增加 規律循序是正途黃馨慧物理治療師指出，一般建議每周五天，每天最少30分鐘的中等強度身體活動，或者是每周三天，每天最少20分鐘的高強度身體活動。身體活動的範圍包羅萬象，不只大家熟知的健走、單車、游泳或其他休閒運動，若是沒有器材和環境，即使是簡單的肢體活動，只要每天規律執行，也能有一樣的效果，達到促進健康的最終目的。
運動習慣融入生活 動起來更有力老年人可以每天進行的運動，養成運動習慣，並融入生活，健康樂活從自己照顧自己開始。
第一種「肩關節/胸廓伸展運動」其動作：下巴內縮，雙手在頸椎後方交叉抓握，手肘抬高並向外打開；效果可以讓肩部伸展，維持活動度；建議頻率：一組10次共3組；必須注意，請在肩關節不痛的範圍內量力而為。
第二種「坐到站運動」其動作：坐姿，手放在膝蓋上，向下施力後站起；效果可強化大腿肌群；建議頻率是一組10次共3組；進階動作可將手交叉放置肩膀上，僅依靠大腿的力量起身。
黃馨慧物理治療師叮嚀，運動時，只需保持在感覺身體可承受的強度和時間就好，若出現任何不適，請馬上停止運動並請諮詢專業物理治療師。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53109
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