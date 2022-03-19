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楊勇緯參與偏鄉眼睛義診　鼓勵學童努力追夢

楊勇緯參與偏鄉眼睛義診　鼓勵學童努力追夢
楊勇緯參與偏鄉眼睛義診　鼓勵學童努力追夢

健康醫療網

2022-03-19 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】世界排名第一的柔道國手楊勇緯，在去年接下臺灣防盲基金會代言，擔任護眼大使推廣護眼知識，上週（3/11）親自出席眼睛義診的活動，前往屏東縣春日鄉的春日國小，陪伴小朋友檢查眼睛，亦發揮自己所長，指導春日柔道隊的練習，小朋友看到偶像都既興奮又緊張。

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自己曾經戴眼鏡矯正 楊勇緯溫柔勸小朋友

臺灣防盲基金會的兒童護眼計畫，由專業團隊到台灣偏鄉小學執行眼科義診、免費配鏡和衛教宣導。這次楊勇緯也在現場陪同小朋友看診，看到小朋友能夠獲得完整的檢查，從驗光、測量眼壓、點散瞳到醫師檢查，楊勇緯表示這樣的偏鄉義診非常有意義。

其中一位五年級的女學生，因爲愛漂亮，即使近視了也不想戴著眼鏡，楊勇緯知道後非常耐心地坐下來告訴她，自己曾經也因視力不良需要戴眼鏡，後來矯正後才變好。如果現在不戴眼鏡，以後度數加深更容易得到眼睛疾病。女童聽後也乖乖地從口袋拿出已配好的眼鏡戴上。

指導偏鄉柔道隊 成功是點滴累積而成

楊勇緯在小學三年級時開始學習柔道，看到春日國小的小朋友就像看到小時候的自己，他回憶起當初自己也是這般單純，因為看到媽媽哥哥在練柔道覺得他們摔來摔去好酷，後來漸漸地想要把柔道練好，幫忙改善家裡經濟環境，而家人的支持是他在賽場上拼搏最大的動力。

「你看你看，這個就是你！超帥的！」小朋友指著柔道教室牆上貼著的楊勇緯專訪剪報，擠在楊勇緯的身旁興奮地和這位帥氣的大哥哥聊天。楊勇緯知道自己被小朋友當作榜樣，所以在回答問題的環節，也很用心地引導小朋友思考。有小朋友問為什麼他的手上、耳朵上有疤痕或變型，楊勇緯認真得回答道：「這些就是你的努力換來的東西，這些東西，會在之後的某一天，成就出來給你看。」他鼓勵小朋友要認真練習，成功是一點一滴累積而成。

▲楊勇緯指導春日國小的柔道隊。圖/臺灣防盲基金會提供

活動最後春日國小的小朋友為感謝臺灣防盲基金會和楊勇緯的到來，唱起了排灣族的古謠，歌聲嘹亮迴盪於山林間，同是排灣族原住民楊勇緯深受感動，期許小朋友都能有健康的視力和精彩的人生。

▲臺灣防盲基金會董事長蔡瑞芳醫師為學童看診。圖/臺灣防盲基金會提供



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53113

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