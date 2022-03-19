2022年中華民族海內外同胞聯合祭祖　　祈願社會國家祥和

中華天帝教總會、中華倫理教育學會、中華民國禮樂學會與國際尊親會聯合主辦「2022（壬寅年）年中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」，今日上午10點在台中市清水區天帝教天極行宮道場舉行，由立法院副院長蔡其昌擔任總主祭。

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祭祖大典隆重肅穆，參與者皆以虔敬之心敬神，以景仰之心效法祖先；透過對祖先高尚品德的讚頌，潛移默化恪守倫理道德；透過對祖先篳路藍縷的奮鬥精神，見賢思齊學習堅忍面對困阨，領悟生命可貴，並落實於日常生活中敬德修業。

主辦單位表示，現今社會意識形態多元化，因為多元化的價值觀產生諸多的對立與衝突，對傳統倫理觀念的多元詮釋，製造社會很多問題與亂象。尤其，今年開春以來全球經濟、政局動盪不安，更有局部俄烏戰爭，影響人心紛亂，主辦單位持續舉辦「祭祖大典」，一方面期許恢復倫理道德的社會功能，另一方面也祈願帶給社會、國家祥和的正面力量。

▲中華民族海內外同胞聯合祭祖參與來賓大合照。（圖／主辦單位提供）

多年來各界持續參與中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，重視中華文老根，承先啟後。「慎終追遠」、「飲水思源」是我中華民族最珍貴的精神，大家都是同根同源的炎黃子孫，和諧相親，共創繁榮遠景，是共同追求的目標。

台灣地區「祭祖大典」，於1973年在台北由中華倫理教育學會，以及台灣社會名流共同發起舉辦，隨後承天主教于斌樞機主教倡導，全國各界響應奉祀「中華民族列祖列宗之神位」進行祭禮，是為台灣地區「祭祖大典」之濫觴。1999年起，由天帝教接續承辦，至今第23年，與祭者前後超過40餘萬人，深耕深根中華文化，不餘遺力。

儀禮的鋪設，大氣十足，在舉辦場地的兩側，高聳漢、滿、蒙、回、藏、苗、僮、傜、黎、高山族等族旗幟，兩邊豎立代表中華道統一脈相傳的伏羲、炎、黃、堯、舜、禹、湯、文武、周公、孔子，以及國父孫中山先生等12聖像，以示先聖、先賢開創我華夏民族之貢獻與崇敬。

本年度「祭祖大典」由立法院副院長蔡其昌先生擔任總主祭兼初獻主持，亞獻禮主祭者為天道總會理事長洪貞甫前人，三獻禮主祭者暨送神，由台中市政府副市長陳子敬先生擔任。賜福禮者由天帝教樞機使者吳光應先生擔任。