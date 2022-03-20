Citroën C5 Aircross No.019 ---- SLI 速率掃描辨識系統使用心得

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經過近半年的體驗，對於 C5 Aircross 的 SLI 速率掃描辨識系統還算滿意，多數時間均能成功辨識號誌，還可同步顯示於儀錶板下方中央，透過仿造實際標誌的顯示方式來增加辨識度，在行駛途中要掌握當下最高速限並不困難。
除了基本的偵測識別功能，SLI 速率掃描辨識系統也可搭配 ISA 智慧型速率調整功能，透過持續掃描路標的方式，將系統偵測到該路段的最高速限顯示於儀錶板當中，但不會像先前長期測試的 Kuga 一樣可協助調整巡航速度，而是交由駕駛來決定是否按下撥桿中的 MEM 按鈕，來套用系統掃描到的最高限速。
運作品質上，SLI 速率掃描辨識系統可在 C5 Aircross 車身通過最高速限標誌數秒就偵測成功，夜間的精準亦可以接受，不過由於國內高快速公路會有小型車與大型車實施不同限速的情形，使 C5 Aircross 的 SLI 速率掃描辨識系統有時會將大車限速顯示於儀表板中，除此之外整體的表現算是成熟，仍然可在行車途中幫助駕駛依照速限行駛。
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步之用，在截稿前尚未再度加油，故本次無平均油耗資訊可分享，待日後有加油時，便會於長期測試文章中揭露，敬請期待。