輕忽胃痛恐癌變　醫師列「警覺症狀」

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新竹臺大分院外科部林聖傑醫師表示，胃潰瘍初期症狀可能不明顯，也沒有特異性，比如消化不良、上腹部悶悶的、容易脹氣、吃一點東西就覺得飽等等，更嚴重一點會演變成上腹痛，尤其是吃完東西過後半小時到一小時疼痛會更加明顯，少部分人疼痛會轉移到右上或左上的肋骨下緣。
除此之外，還可能伴隨噁心反胃、上腹灼熱感、甚至是嘔吐，雖然這類疼痛會隨時間緩解，但若持續不治療的話，也會有更嚴重的併發症；有些人即便潰瘍已經相當嚴重但症狀仍不明顯的，像是年紀大、服用消炎止痛藥、糖尿病患者，更需要注意。
胃潰瘍不治療 恐成胃穿孔
林聖傑醫師說明，胃潰瘍的併發症主要有出血、胃出口阻塞、胃穿孔。出血的話會導致解黑便，也可能吐血或吐咖啡色的液體。至於胃出口阻塞則是因為嚴重的潰瘍會讓胃和十二指腸的交接處–幽門，因腫脹變形或纖維化而狹窄，食物難以通過就造成更加嚴重的消化不良、噁心嘔吐、胃脹氣、體重減輕。
如果發生胃穿孔的話，通常會有立即性的腹部劇痛、整個腹部肌肉僵硬、心跳加速、發燒，這是一種腹部急症，需要立刻就醫以及評估緊急手術的必要，嚴重的話會發生腹膜炎甚至危及生命。
減少危險因子 藥物治療要確實
對大多數病人來說，移除潰瘍原因並且給予當藥物治療，通常不用長期服用胃藥，但可能需要胃鏡追蹤來確定潰瘍癒合以及沒有後續惡性的變化。林聖傑醫師提醒，現代人因生活和工作經常處於高壓狀態，且飲食與作息也不穩定，還有消炎止痛藥的容易取得與使用，都會增加潰瘍發生的機率以及嚴重度，因此在身體有出現相關警訊時，千萬不要輕忽拖延，應尋求醫療協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53111
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