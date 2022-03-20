與愛犬玩親親？　女大生嘴遭咬爛險毀容

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亞洲大學附屬醫院整形外科醫師鄭旭堂指出，女大生主要撕裂傷的部位是口輪匝肌，是位在口唇內環繞口裂的環形肌，緊密與口唇皮膚以及黏膜相連，主要功能是負責肌肉收縮，讓口唇能夠閉攏，並具有咀嚼、發音等功能。
經過清洗消毒傷口後，醫療團隊執行縫合手術，過程必須維持精準，以避免因傷口太明顯而毀容，所幸未傷及舌頭以及牙齒等部分，後續傷口癒合狀況也十分良好，患者在兩個禮拜後就拆線，恢復原有的美麗俏唇。
準確對位縫合 減少疤痕生成
每個人的唇部形狀不同，包含了唇紅緣、人中嵴等重要結構，因此縫合唇部的傷口，都需要準確對位縫合，恢復原有的結構。鄭旭棠醫師強調，考量該名患者撕裂傷涉及肌肉、黏膜、皮膚等不同層，必須要分層縫合，且至少要縫合三層以上，以減少表層皮膚張力，使傷口能夠對合減少疤痕形成。
12小時內就醫處理 避免損傷擴大
鄭旭棠醫師說明，嘴唇相對於其他人體部位顯得較突出，結構也較複雜、精密，加上血管細微，具備人中、唇峰、唇緣等重要結構，兼具進食、言語等重要功能以及美觀的外在，一旦出現外傷，務必要在12小時內就醫處理傷口，減少損傷擴大。
狂犬疫苗＋破傷風 避免傷口感染
鄭旭棠醫師也提醒，寵物貓狗可愛之餘也要注意與其互動情形，若是真的不慎被咬傷，因為動物口中帶有許多細菌，必須要立即清洗消毒傷口，並趕緊就醫處理，同時記得打狂犬疫苗和破傷風，避免傷口感染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53116
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