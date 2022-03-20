【油價公告】中油、台塑宣布明(21)日起國內汽油降 0.1 元、柴油不調整
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (21) 日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.5元、95無鉛汽油每公升33.0元、98無鉛汽油每公升35.0元、超級柴油每公升29.4元。
台灣中油表示，本週受中國COVID-19 疫情復燃引發需求擔憂、美國聯邦準備理事會（Fed）升息導致美元轉強等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌16.58美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.158元，國內油價依公式計算跌幅為10.44%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.0元及3.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.8元及2.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.3元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.1元及3.3元，國內汽油價格實際每公升調降0.1元、柴油不調整。
台塑石化台塑石油表示，受到俄羅斯與烏克蘭停戰談判持續進行、美國有意放寬對委內瑞拉石油制裁，以及中國為防疫多地重啟封鎖措施等因素影響，促使本週國際油價下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年3月21日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。