為罕病童帶來希望！　「重症基因庫暨細胞/藥物研發」成立

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣重症兒童協會指出，重症兒童的體內常攜帶基因變異，與疾病及精準治療相關聯。透過中研院分生所與和信醫院的合作計畫，雙方結合基礎研究與臨床醫療，將建立重症病人基因變異資料庫，並與臨床資訊互動分析，除找尋致病突變外，並據以協助疾病治療與規劃優生保健計畫。
精準化藥物治療 提高重症治癒率
此外，也將建立精準化細胞/藥物治療，初期以開發高活性的病毒特異性免疫T細胞及藥物動力學監測起步，透過結合基因及臨床資料庫訊息，將可針對各種重症設計精準細胞/藥物治療方法。本計畫的執行預期將發現新的罕見遺傳型或後天變異基因、確證變異基因的致病性及與治療的互動、精準細胞/藥物治療，遠程則朝提高重症治癒率及減少併發症的目標。
多項成果 登上頂尖期刊
面對疾病的難題，陳律佑副研究員運用分子生物學，解析端粒維護與疾病的關係，曾於[自然](Nature)，[自然結構分子生物學](Nature Structural & Molecular Biology)，[基因與發育] (Genes & Development) 等頂尖期刊發表成果，也於2019年獲得中研院年輕學者著作獎肯定。陳榮隆醫師「以病人為承諾」，30多年來奮戰於造血幹細胞移植領域，救治無數罹患罕癌急重症的兒童及青年，也發表了70多篇臨床論文。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53118
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw