Toyota Corolla Cross No.053 ---- DIY 縫製方向盤

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一般而言，購車時可以直接透過經銷端選擇原廠所提供的選配件，不過當時購入 Corolla Cross 並未額外選擇原廠提供的方向盤皮質套件組，而在後續使用上編輯部也一致認為其握感上仍可以再強化，有鑑於此，近期決定以 DIY 方式自行更換升級方向盤皮套。
會選擇 DIY 的主要原因自然是考量其技術門檻不是太高，同時可以一併了解車況，亦可體驗自己動手的樂趣，還能帶來帶來些許的滿足感，何樂而不為呢。首先市面上的手縫方向盤商品琳瑯滿目，但 Corolla 車系的使用者基數相當大，坊間當中自然也有專車專用的方向盤皮套組。至於在價格上，由於品項相當多，可透過店家或者網路商城自行搜尋，大約落在 300 ~ 1,200 元不等，找到自身可以接受的價格即可。
Corolla Cross 汽油尊爵版方向盤材質僅使用軟質塑膠鋪陳，握感與質感均還有加強的空間。
Corolla 車系的使用者基數相當大，坊間當中自然也有專車專用的方向盤皮套組，此次購入的專車專用組內附針、線、刮板與雙面膠等工具。
此次購入的專車專用組內附針、線、刮板與雙面膠等工具，首先在縫製之前需先將皮質原料套在方向盤上，由於皮革都會有一定的彈力，所以剛開始時會比較吃力，但只要多嘗試幾次，讓皮質漸漸撐起後續就較好套上去了。另外值得注意的是，在把皮質往方向盤套時，需要隨時注意包覆於幅條上的部分是否錯位，若未注意恐怕會造成皺褶。
在沒有基礎經驗的情況下，此次縫製方向盤皮套大約耗時3 至 4 小時左右，而完成後觸感與握感確實有顯著的提升，不過細節上的美觀程度就端看個人技術。整體來說，若是喜愛追求 DIY 成就感的人值得嘗試，但若是追求完美，也願意花錢，那麼請專業的好手可以享受較優異的品質。當然，假設購車已設定好自身需求，選擇 Toyota 授權的正廠用品開發商，經過認證的產品，對於自身的保障才是最完整的。
若購車已設定好自身需求，選擇 Toyota 授權的正廠用品開發商，經過認證的產品，對於自身的保障才是最完整的。