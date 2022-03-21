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春日提案｜漫步歐風花園與玫瑰來場春日之約　吃花草下午茶、體驗自己動手做花朵形狀香氛蠟燭

春日提案｜漫步歐風花園與玫瑰來場春日之約　吃花草下午茶、體驗自己動手做花朵形狀香氛蠟燭
春日提案｜漫步歐風花園與玫瑰來場春日之約　吃花草下午茶、體驗自己動手做花朵形狀香氛蠟燭

行遍天下旅遊網

2022-03-21 07:30:41

春暖花開三月天，玫瑰嬌豔盛開，除了花博公園新生園區「2022臺北玫瑰展」熱鬧展開中，「2022士林官邸玫瑰展」也在3月11日至4月5日綻放美姿，安排一趟浪漫的玫瑰之約，品嚐人氣午茶饗宴、體驗香氛蠟燭課程，度過充滿花香的悠閒時光。

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▲士林官邸的鬱金香花展結束後，將由玫瑰花展接力登場。
▲士林官邸的鬱金香花展結束後，將由玫瑰花展接力登場。
【2022 士林官邸玫瑰展】嬌豔歐風花園飄香

士林官邸的玫瑰園已有50多年歷史，共有近百種品種、二千多株玫瑰，在公園處員工細心呵護下，玫瑰花苞陸續綻放，除了英國「凱麗」、日本「My Rose」等品種，歐式玫瑰園區的「紅月季」、「肯特夫人」等茶玫瑰相繼吐露芬芳。

▲士林官邸占地遼闊，全年有花可賞，是春日踏青好去處。
▲士林官邸占地遼闊，全年有花可賞，是春日踏青好去處。
▲士林官邸玫瑰花品種豐富，吸引愛花人觀賞。
▲士林官邸玫瑰花品種豐富，吸引愛花人觀賞。
DATA

士林官邸

地址：台北市士林區福林路60號（玫瑰園）

電話：02-2883-6340

FB：士林官邸旅客

時間：戶外玫瑰園08:00-18:00、玫瑰溫室09:00-16:30

【台北士林萬麗酒店】 R bar逸庭花草奇幻午茶

距離士林官邸僅5分鐘路程的「台北士林萬麗酒店」是花季特約商店，一樓的時尚酒吧「R bar逸庭」白天、夜裡兩樣風情，花季期間推出的春季「花草奇幻」雙人份午茶饗宴，三層點心塔以香草和花卉元素呈現中、日、西式精緻點心，可嘗到色彩繽紛、滋味迷人的小山園洛綠山丘、櫻花覆盆子蒙布朗、蝶豆花柚香白玉、薄荷紫蘇梅馬卡龍等甜點，燻鮭魚茴香脆片、迷迭香蕈菇雞肉酥盒以及熱賣的玫瑰荔枝可頌。

▲春季「花草奇幻」雙人午茶饗宴，將香草和花卉元素融入點心中，增添賞花遊趣。
▲春季「花草奇幻」雙人午茶饗宴，將香草和花卉元素融入點心中，增添賞花遊趣。
▲春季「花草奇幻」雙人午茶饗宴，將香草和花卉元素融入點心中，增添賞花遊趣。
▲春季「花草奇幻」雙人午茶饗宴，將香草和花卉元素融入點心中，增添賞花遊趣。
▲台北士林萬麗酒店的逸庭 R bar，戶外有滿滿的綠意。
▲台北士林萬麗酒店的逸庭 R bar，戶外有滿滿的綠意。
DATA

台北士林萬麗酒店

地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號

電話：02-8861-2359

時間：R bar逸庭午茶時段14:30-17:00

網址：www.gobooking.com.tw/Renaissance/ShihlinTaipei

消費：花草奇幻雙人下午茶，原價1848元，透過kkday、eztable預訂可享折扣優惠價。

【Cristina Candle】體驗香氛蠟燭工藝

花季特約店「Cristina Candle」主打韓式香氛蠟燭與花藝體驗課程，創辦人Cristina擁有KCCA韓國蠟燭工藝協會師資、DFA荷蘭花藝設計花藝師等多項國際認證，教學親切有趣。配合花季期間推出的鬱金香花香氛蠟燭DIY，深受好評，花季結束後同樣能參加香氛蠟燭與花藝製作課程、訂製純手工造型蠟燭，以英國頂級香氛調香，形塑獨一無二的花朵香氛蠟燭，賞花之旅也療癒身心。

▲Cristina Candle創辦人Cristina專研香氛蠟燭和花藝設計多年，教學認真有趣。
▲Cristina Candle創辦人Cristina專研香氛蠟燭和花藝設計多年，教學認真有趣。
▲工作室除了體驗教學，也展售玫瑰花、櫻花、薰衣草、鬱金香造型的香氛蠟燭。
▲工作室除了體驗教學，也展售玫瑰花、櫻花、薰衣草、鬱金香造型的香氛蠟燭。
DATA

Cristina Candle

地址：台北市士林區福壽街83號1樓

FB：Cristina Candle

時間：採預約制，課程長度約1.5小時

消費：課程種類多，收費請洽詢臉書



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