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為何福義軒超夯？爆紅原因曝　在地人揭「隱藏賺錢秘密」

▲原PO好奇為何福義軒這麼夯，貼文一出，也有老饕曝光福義軒的2神物，直呼「造成轟動」、「還一堆代購」。（圖／翻攝自福義軒-共和門市GoogleMap）
▲原PO好奇為何福義軒這麼夯，貼文一出，也有老饕曝光福義軒的2神物，直呼「造成轟動」、「還一堆代購」。（圖／翻攝自福義軒-共和門市GoogleMap）

編輯中心/綜合報導

2022-03-21 10:07:25

台灣的美食眾多，各個縣市都有其代表的名產；其中，嘉義名產「福義軒」火紅到全台灣人幾乎無人不知，就算沒吃過也聽過其名聲；對此，就有網友好奇為何福義軒這麼夯，貼文一出，也有老饕曝光福義軒的2神物，直呼「還一堆代購」。

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該名網友在PTT以「有沒有福義軒的八卦？」為題發文，表示福義軒是嘉義名產，強大到連新注音都有一個屬於他的詞彙，也養了一堆代購人士，「強大到店裡沒有，店外都是代購， 聽說代購都很佛心，一包賺個10元20元之類的，算起來福義軒大概也養活了不少閒閒的嘉義退休老人」，因此他也好奇為何福義軒這麼夯，有沒有這家土產店的八卦？

▲原PO好奇為何福義軒這麼夯，貼文一出，也有老饕表示福義軒的「蛋捲」和「牛奶麻雀蛋酥」造成轟動，甚至還一堆代購。（圖／翻攝自福義軒成功門市GoogleMap）
▲原PO好奇為何福義軒這麼夯，貼文一出，也有老饕表示福義軒的「蛋捲」和「牛奶麻雀蛋酥」造成轟動，甚至還一堆代購。（圖／翻攝自福義軒成功門市GoogleMap）
貼文一出，掀起熱議，「我在嘉義火車站買過一包200的蛋捲，賺很大」、「那個現在不是便利商店就有嗎」、「以前同學嘉義人都會買來給我們吃，才知道這家的，覺得蠻好吃的」、「排隊費才20，省一小時以上」、「才20塊，又不是50塊。在那排半小還不一定買得到」、「一堆人靠它生活，代購根本是黃牛阿」、「多花個20元不用排隊就能買到，還可以給老人賺個零用錢，我覺得還OK啦」。

其中，也有老饕表示，福義軒有名的是「蛋捲」和「牛奶麻雀蛋酥」，非常多人為此慕名而來，也造成搶購風潮，「蛋捲超好吃」、「蛋捲早上就被排隊的搶光了吧」、「奶頭餅很好吃」、「好吃，福義軒捲比較多圈，口感厚實」、「口感比較厚實+1」、「很多餅乾好吃，其中一個奶頭餅（牛奶麻雀蛋酥）超好吃，覺得去嘉義買這個送人很不錯」，但也有人認為，「普通」、「根本過譽」、「還有人沒吃膩？」、「喜年來屌打」、「沒什麼特色，不值得買」、「不知道好吃在哪」。（編輯：郭佩蓉）

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