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老無所依？民眾最怕的失能障礙　第一名竟是「它」

▲台灣的人口結構邁向高齡化，長照照護的意識逐漸抬頭。（圖／取自123RF.com）
▲台灣的人口結構邁向高齡化，長照照護的意識逐漸抬頭。（圖／取自123RF.com）

生活中心/綜合報導

2022-03-24 11:00:00

受到少子化以及醫療進步的影響，讓台灣的人口結構邁向高齡化，再加上社會風氣的變遷，獨身主義與不婚者比例增加，不少民眾漸漸開始擔心自己老無所依，也讓長照照護的意識逐漸抬頭。另外，根據網路調查發現，民眾最怕自己上了年紀後會有的失能問題，第一名竟然是「進食障礙」，其次讓民眾害怕的失能問題，則是如廁障礙跟移位障礙，顯示民眾對於老後的生活自理議題都相當關注與擔憂。

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其中排名第一的「進食障礙」，是因為很多人擔心自己老了以後不能正常吃飯，三餐要倚靠他人協助，會是最痛苦的，最慘烈除了餓肚子之外，也擔心可能會餐餐以流質補充營養，就有美食主義的網友表示，如果失去獨立進食能力，人生一大樂趣就被剝奪了，只要想到可能會被迫每天吃流質食物，就覺得痛苦、害怕。

▲根據網路調查「進食障礙」是民眾最害怕的失能問題。（圖／取自123RF.com）
▲根據網路調查「進食障礙」是民眾最害怕的失能問題。（圖／取自123RF.com）
民眾無法預測自己老後的身體狀況，但是可以先行準備將來的長照費用，讓自己活得有尊嚴，又不會給家人帶來過大的負擔，也因此在近幾年，相關的長照規劃意識逐漸抬頭，民眾開始及早布局長照保單這類的商品。

根據統計顯示，主要照顧者平均照顧年數為7.8年、平均每日時數為11.06小時，再加上少子化衝擊，讓照顧人力減少，不僅帶來身心壓力，也大大增加了家庭經濟負擔，也因此有越來越多人將目光放在長照險，希望多一分及早規劃，就能替未來的日子給予完整保障。

現在市售的長照險，以三商美邦為例，民眾只要按期繳交保費，就能享有終身保障，不僅有長期照顧分期保險金，還包含完全失能分期保險金，以及身故保險金等，而且依據失能等級，還能豁免保險費、持續保障。

具有長照管理與照護整合的專家，也呼籲民眾，想要好好「防老」，千萬要做好3件事，其中包含良好的財務規劃、維持身心健康以及長照、醫療的完整規劃。

▲長照險概念說明。（圖／三商美邦人壽提供）
▲長照險概念說明。（圖／三商美邦人壽提供）
其中良好的財務規劃，是指人的一生平均工作30年，應該在工作期間積極佈局各種投資、儲蓄計劃，創造穩定現金流，為老年生活佈局；維持身心健康，則是更能延緩身體快速老化的方法，透過保健、運動、心靈修復等，來邁向美好生活；最後，則是應該提早針對長照、醫療有完整的規劃，擔心老後失能問題就該佈局長照險等商品，讓自己老有所依，也不會成為家庭負擔。

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