特企／「2021+桃園地景藝術節」 為桃園區注入新活力
「2021+桃園地景藝術節」於111年3月11日至27日在南崁溪畔、桃林鐵路、虎頭山及虎頭山創新園區四大展區展出。本屆以「都會綠洲Urban Oasis」為策展主題，由國內外45位藝術家，與在地14組社區、社群團隊，推出32件作品、7場演出、5場論壇講座、6類型超過40場次，以及10個主題小旅行，桃園區注入新活力，開幕首週參觀人次破50萬，廣受各界好評，佳評不斷！
其中，光影展演作品「桃源。綠洲夢」以光紀錄大自然的紋理，喚起遺忘的土地記憶、「川流不息」則藉由活水轉換為巨型的能量場，以流線型的光脈開啟無限的想像空間，襯托出溪水潺潺的生態環境。「桃源。綠洲夢」每天18:30、19:00、19:30時段演出三場，文化局宣布於活動期間，每週五、六、日19:45加碼演出！
除了光影展演作品加碼演出外，文化局也正募集地景藝術節的一百種玩法。凡是於地景藝術節臉書粉絲頁按讚，完成留言、標註兩名朋友，並上傳任一張與地景藝術節作品的合影照片後公開分享，即可參加抽獎，有機會抽中Switch、禮券或海棠花罐等29項好禮！
2021+桃園地景藝術節邀請您一起來品藝術、看表演及玩活動，桃園最道地的人文風土、藝術展演地景等你來探索。更多「2021+桃園地景藝術節」請至活動官網(https://reurl.cc/k7k0nr)或洽FB粉絲專頁（https://reurl.cc/5GVqRV)查詢。