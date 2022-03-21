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邁入純電品牌之路　東風本田 Honda e:NS1 開放預訂

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-21 15:25:40

Honda 於去年宣布推出電動子品牌 e:N，預告未來 5 年內將在中國大陸市場推出 10 款 Honda 電動車，朝向 2030 年全面電動化的目標。日前東風本田宣布達到生產 700 萬輛新車里程碑，順勢公布電動子品牌 e:N 首款作品 e:NS1 開放當地市場預訂。

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東風本田 Honda e:NS1 基於全新 e:N Architecture F 平台打造，長寬高分別為 4,390mm x 1,790mm x 1,560mm，軸距為 2,610mm。整體造型取自 Honda SUV e: prototype 原型車，但就外觀而言其實與 Vezel/HR-V 有極高度的相似之處，不過細節上則較有前衛感，採用專屬封閉式進氣水箱罩，中央的廠徽還擁有自發光效果，而此設計未來也將成為往後 e:N 系列車款的設計特徵。

進入到車內，一改日本車較傳統的設計鋪陳，儀錶板標準搭載 10.25 吋全液晶螢幕，中控台取消大量物理按鍵，排檔也使用電子按鍵設計，中央具備 15.2 吋的直立觸控螢幕，內建 Honda CONNECT 3.0 智導互聯系統，提供 AI 語音助理、車家互聯、OTA 升級等功能。

動力方面，Honda e:NS1 採用前置馬達佈局，編成上提供兩種動力選擇，分別為 134kw (182hp) 與 150kW (204hp)、峰值扭力 310Nm，搭配寧德時代供應的 68.8kWh 三元鋰電池，經過 CLTC 規範下續航里程介於 420 公里與 510 公里之間。Honda 預計到 2030 年之後，在中國大陸市場不再推出任何全新的汽油動力車型，Honda e:NS1 的推出正驗證邁入純電品牌的開始。

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