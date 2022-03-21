以宇宙為靈感　Bentley Bentayga Speed Space Edition 客製車登場

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Bentayga Speed Space Edition 以宇宙為設計靈感，在外觀選用曾搭載於 2003 年時第一代 Continental GT 上的 Cypress 金屬深灰與綠色結合的車色，帶出宇宙中星球的石頭質感，而細節則採用 Blackline 亮黑色與 Orange Flame 橘色處理，象徵夜空中的流星。
內裝方面，Bentayga Speed Space Edition 以 Beluga 黑色搭配 Porpoise 灰色來營造夜空般的視覺效果，搭配 Galaxy Stone 銀河石紋飾板與橘色線條，而 Naim for Bentley 音響系統的揚聲器採用緞面黑色處理，門檻飾板具有太陽系圖案，座椅及地毯邊緣以橘色處理，三幅式方向盤下方飾板及排檔桿均以橘色來展現太陽閃焰。
動力配置方面，Bentayga Speed Space Edition 採用 6.0 升 W12 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 635ps 最大馬力，而 900Nm 峰值扭力可在 1,500~5,000rpm 間發揮，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.9 秒完成，極速達到 306km/h。
Mulliner 部門今年迄今已完成超過 100 輛作品，相較於去年 (2021) 同期創下翻倍的漲幅，足見金字塔頂端客層對於打造個人化愛車的需求持續增加，而 Bentayga 自 2016 年加入品牌陣容後，也成為最暢銷的車款，相信與豐富客製化選擇的搭配下，能吸引更多買家的目光。