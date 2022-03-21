COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

以宇宙為靈感　Bentley Bentayga Speed Space Edition 客製車登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-21 15:25:40

Bentley 在美國佛羅里達州 Orlando 的經銷商，先前向原廠客製化部門 Mulliner 為客戶訂製的 Bentayga Speed Space Edition，於近日正式亮相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentayga Speed Space Edition 以宇宙為設計靈感，在外觀選用曾搭載於 2003 年時第一代 Continental GT 上的 Cypress 金屬深灰與綠色結合的車色，帶出宇宙中星球的石頭質感，而細節則採用 Blackline 亮黑色與 Orange Flame 橘色處理，象徵夜空中的流星。

Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
內裝方面，Bentayga Speed Space Edition 以 Beluga 黑色搭配 Porpoise 灰色來營造夜空般的視覺效果，搭配 Galaxy Stone 銀河石紋飾板與橘色線條，而 Naim for Bentley 音響系統的揚聲器採用緞面黑色處理，門檻飾板具有太陽系圖案，座椅及地毯邊緣以橘色處理，三幅式方向盤下方飾板及排檔桿均以橘色來展現太陽閃焰。

Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
動力配置方面，Bentayga Speed Space Edition 採用 6.0 升 W12 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 635ps 最大馬力，而 900Nm 峰值扭力可在 1,500~5,000rpm 間發揮，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.9 秒完成，極速達到 306km/h。

Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition
Mulliner 部門今年迄今已完成超過 100 輛作品，相較於去年 (2021) 同期創下翻倍的漲幅，足見金字塔頂端客層對於打造個人化愛車的需求持續增加，而 Bentayga 自 2016 年加入品牌陣容後，也成為最暢銷的車款，相信與豐富客製化選擇的搭配下，能吸引更多買家的目光。

Bentley Bentayga Speed Space Edition
Bentley Bentayga Speed Space Edition

邁入純電品牌之路　東風本田 Honda e:NS1 開放預訂

不是開玩笑，Audi執行長親口證實考慮推出Pickup！

搭載品牌首款純電動力　第二代 Maserati GranTurismo 預計 2023 年上市

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.27%18.73%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀