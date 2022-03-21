單一 2.0 升渦輪動力　第六代長安福特蒙迪歐 (Ford Mondeo) 正式於中國大陸展開預售

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外觀方面，第六代蒙迪歐由福特中國設計中心主導開發，採用 2020 年發表的勢能美學 (Progressive Energy in Strength) 理念打造，車頭配置連貫式 LED 頭燈與水箱罩搭配，而 ST-Line 擁有專屬的套件，車側採用隱藏式門把設計，車尾配置致敬 Mustang 的直立 LED 導光燈組，足踏 17~19 吋鋁合金輪圈。尺碼部分，第六代蒙迪歐的車身長寬高分別是 4,935×1,875x1,500 (mm)，軸距則為 2,945mm。
內裝方面，第六代蒙迪歐採用多層次的環抱式座艙設計，通過橫向設計元素的延展和銜接，還配置以 12.3 吋及 27 吋螢幕構成長達 1.1 公尺的前座，配備部分依等級擁有 7 色環繞式動態氛圍燈、高效活性炭濾清器（PM2.5 過濾)、B&O 音響、雙電動天窗、E-Shifter 電子旋鈕排檔及手機無線充電等，ST-Line 擁有黑紅色座艙、皮質+仿麂皮絨座椅、雙前座椅電熱功能、副駕駛座電動腰靠及 AR 實景導航，行李廂標準置物容積為 520 公升。
安全科技方面，第六代蒙迪歐標準配備 7 具 SRS 輔助氣囊、倒車影像系統、V2I 車路協同系統 (車速引導、闖紅燈預警、綠燈起步提醒、道路訊息廣播、電子路標、紅綠燈訊息通知)，至尊型及 ST-Line 擁有符合 Level 2 等級的 Ford Co-Pilot360 系統，可在部分路段啟動 BlueCruise 準自動駕駛功能。
動力配置方面，第六代蒙迪歐採用符合國 VI 排放標準的 EcoBoost245 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 8 速手自排變速箱及前輪驅動，於 5,500rpm 時可輸出 175kW (約 235hp) 最大馬力，於 2,500~3,750rpm 間可輸出 376Nm 峰值扭力，極速為 220km/h。
Ford Mondeo 車系在 1993 年時以全球戰略車為目標登場，發展出五大世代，近年來因用車型態的改變，使消費者對於傳統中大型房車的喜愛轉移至 SUV 或 CUV 車款，讓 Mondeo 在歐洲及亞洲等市場的銷售面臨挑戰。然而在中國大陸市場對於三廂四門房車仍有需求，因此 Ford 交由當地設計中心主導第六世代新車的開發，是否會導入至其他市場，有待持續追蹤。