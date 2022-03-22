不分油車電車、4 月開放預購　CROXERA M 智慧後照鏡正式發表

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CROXERA M 智慧後照鏡為宏佳騰與 MSI 微星科技共同開發而成，結合分離式運算技術與智慧聯網，提供燃油或電動機車搭載，升級為具備車聯網功能的後照鏡，掌握行車資訊來提昇騎乘安全。
軟硬體方面，CROXERA M 智慧後照鏡委由健生實業生產，具備風切流線造型搭配咬花壓紋外觀，內部採用電鍍中空金屬管、防水線材與強化複合材質強化結構，也內建低功耗藍牙 Bluetooth LE 5.2 技術，可與手機 CROXERA Edge App 連線，串聯 CROXERA 雲端聯網，來享有 CROXERA 系統的機車安全服務外，也支援 OTA 韌體更新來獲取更多功能。
使用方面，騎士可透過 App 來自行定義 CROXERA M 智慧後照鏡上方守護光條的顯示顏色，而鏡面上的測速照相與智慧事件警示燈，也會在騎士行經測速相機路段時以恆亮顯示，並在超速時搭配守護光條來閃爍，未來將整合 CROXERA 雲端系統共享之危險路段、道路施工路段等交通事件資訊來使預警範圍更完整。
CROXERA 安全車聯網聯盟冀望藉由 CROXERA M 智慧後照鏡的推出，突破品牌或指定車款的使用限制，讓機車族群無需更換車輛，就能享有結合車聯網的智慧裝置，使機車的事故傷亡降低。