元三汽車深耕 20 年 福斯商旅中和旗艦展示中心動土開工
深耕新北市中和地區超過 20 年的元三汽車，自2005年取得福斯商旅經銷權後，不但是目前福斯商旅品牌全台市佔率前三的經銷商，更積極經營車主社群，強化福斯商旅品牌與客戶之間的黏著度。為給予消費者更優質賞車環境，也瞄準未來電動化市場興起之後的消費模式，元三汽車規劃闢建全新福斯商旅中和旗艦展示中心，並於今日 3 月 22 日正式舉行動土典禮，預計將斥資新臺幣超過 1 億元投資，於 2023 年初落成啟用。
元三福斯商旅全新中和旗艦展示中心選定新北市中和區中山路二段與中山路二段 482 巷口，位處中和區精華地段，鄰近台 64 線中和交流道與捷運橋和站，距離國道三號中和交流道僅5分鐘車程，服務範圍自新北市中和區與土城區延伸至三峽區及新店區。元三汽車新址規劃地上 4 層樓建物，展市中心將依循德國原廠最新的規範設計，將為消費者帶來更舒適與新穎的賞車環境與感受。
全新元三福斯商旅中和展示中心一樓規劃超過 140 坪方正的賞車區域，可同時展示多達 8~9 輛福斯商旅車款，一樓將近挑高 6 米的設計，全面提升通透視覺感受，為拉近消費者與車款的距離，元三汽車將依照不同屬性的車款規劃各類主題式賞車區，不論是戶外休閒取向的 VanLife 主展區、長照樂齡生活的賞車區，或是滿足 7 人座的 MPV 車款，展示中心將運用沈浸式的體驗規劃。
原廠專屬配件精品與親子遊戲區照顧隨行的每位大小朋友。為部署福斯商旅電動車 ID BUZZ 及接軌電動車時代，元三汽車全新中和展示中心更針對電動車銷售，規劃系列相關充電及展示的專屬空間。