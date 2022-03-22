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動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-22 19:25:40

現行第二代 Infiniti QX50 車系 2017 年發表以來挾帶可變壓縮比引擎 VC-Turbo 與全新橫置引擎的前驅底盤等技術作為賣點，全方位的進化順勢讓 QX50 車系重返 LSUV 市場主流選擇當中。直到 2019 年，面對規模日趨龐大的 SUV Coupe 市場，Infiniti 首次對外宣布將以 QX50 車系為基礎衍生推出全新的 QX55，於車身 B 柱之後採用全新的流線造型設計，寄予進一步開拓市場。

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新在哪裡 ?
●車頭前保桿重新設計，兩側進氣孔與氣壩均放大面積。
●雙弓型水箱罩面積加大，內部格柵以日本摺紙工藝為靈感。
●車身 B 柱之後採用流線型設計。
●較 QX50 增加 39mm 車長以及降低 59mm 車高。
●尾門電動啟閉按鈕隱藏於廠徽內部。(QX50 無)

動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
經過一年的等待，Infiniti QX55 終於在 2020 年與世人見面，而裕隆日產也在去年底揭露全車系國內的預售價格，編成上僅供應單一 AWD 旗艦車型，並於今日 3/22 公布維持原 249 萬的預售價格在台上市。目前首批 88 輛配額已完售，接單數破百張，首批預定的車主將開始陸續交車。

動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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Infiniti QX55 車身尺碼長寬高分別是 4,732mm x 1,903mm x 1,619mm，軸距為 2,800mm，整體較 QX50 略長 39mm，並降低 59mm 的車高。
QX55 在外觀設定上，自然遵循 Infiniti 家族化的設計理念，包括雙弓形水箱護罩、多稜角線條保桿、兩側進氣口以及星立方主動式 LED 頭燈等。不過為了區分更為跑格化的定位，這次 QX55 不僅將水箱護罩面積加大，內部結構亦透過日本摺紙概念呈現網狀風格，展現日式豪華車的精緻感。前保險桿更借鑿 Q Inspiration 設計元素，氣壩及兩側的進氣孔亦同步增大，輔以黑色鋼琴烤漆導流片增進視覺侵略感。來到車側，車身維持流線湧浪式設計，後視鏡外蓋、行李車頂架加入黑色烤漆，最顯眼莫過於下切式 D 柱設計呈現跑格造型，賦予 QX55 獨特的外觀美學，輪拱與車身下緣則是使用黑色防刮材質。車尾採用最新 LED 尾燈，兩側各以 45 顆 LED 燈組成琴鍵式導光設計，同時尾門 LOGO 也隱藏車尾起閉按鈕與後視鏡組。

動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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車尾採用全新的設計，牌照位置下移至保桿，尾燈採用全新 LED 琴鍵式導光設計，並將車尾起閉按鈕與後視鏡組融入在廠徽當中。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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雙弓式水箱護罩格柵面積進一步增大，內部結構以日式摺紙工藝為靈感。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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主動式 LED 頭燈造型保持不變。
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前保險桿借鑿 Q Inspiration 設計元素，氣壩及兩側的進氣孔亦同步增大，輔以黑色鋼琴烤漆導流片增進時覺得侵略感。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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QX55 於國內市場統一配備專屬 20 吋劍影鋁合金輪圈，輪胎規格為 255/45 R20。
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車尾起閉開關隱藏於廠徽當中。
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琴鍵式 LED 導光設計辨識度極高，亦有相當優秀的警示效果。
牌照位置下移至保桿，並透過導流與雙邊單出尾管設計營造出豐富的跑格。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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相較於外觀的變幅，內裝設計則延續 QX50 設計，採用 InTouch 雙螢幕介面，上方螢幕主要顯示導航地圖或車輛資訊、倒車顯影功能，下方螢幕則是操作空調、音樂連結等功能，整體鋪陳雖然缺乏新意，但大量的實體按鍵熟悉後在盲操作上卻有加分的效果，整體來說是實用取向，也符合國內喜愛日系車買家的喜好。其它配備部分，包括像是三區恆溫空調、電動調整方向盤、16 具 BOSE Performance 揚聲器、雙前座 8 向電動調整座椅以及通風/加熱座椅等舒適豪華配備均一應俱全。

動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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方向盤盤徑適中、真皮包覆握感良好，亦支援電動調整功能。
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儀表板雖未採用全液晶顯示，不過中央的 5.5 吋全彩資訊幕，能顯示多項行車所需資訊，並即時監看引擎壓縮比的變化情形，加上兩側的類比指針依舊展現不俗的判讀表現。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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中控台採用 InTouch 雙螢幕介面，上方螢幕主要顯示導航地圖或車輛資訊、倒車顯影功能，下方螢幕則是操作空調、音樂連結等功能。
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排檔座採用電子線傳設計。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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QX55 雖然內裝設計較無新意，但包括像是三區恆溫空調、電動調整方向盤、16 具 BOSE Performance 揚聲器、雙前座 8 向電動調整座椅以及通風/加熱座椅等舒適豪華配備均一應俱全。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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Bose Performance 16 支揚聲器音響系統，其全新 AST (Advanced Staging Technology) 技術提供更遼闊的聽覺享受。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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天窗未能採用與 QX50 旗艦相同的全景式配置，相當可惜。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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後座空間受惠 2,800mm 的軸距帶來不俗的表現，而頭部空間雖受到車頂造型有所減損，但仍足夠一般使用，未有強烈的壓迫感。另外值得一提的是，後座椅背角度可 10 段調整，前後滑移幅度高達 15 公分，更能滿足不同身材的乘員。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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後座享有獨立一區空調，可自訂溫度、風向及風量，並可進行 12V 或 USB 充電連結。
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QX55 在後座位於最後方的乘坐狀態下擁有 761 公升置物空間，最多可擴充至 1,531 公升，並標配電動尾門支援腳踢感應。
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
安全配備部分標準搭載 ProACTIVE 智慧駕駛科技，整合可自 0-144km/h 間作動的 ICC 全速域智慧定速系統、同級唯一的 DCA 車距控制輔助系統、PFCW 超視距車輛追撞警示、PFEB 自動急停輔助系統附行人偵測、BSW 盲點側撞警示，以及 BCI 倒車後撞預防系統等先進科技，不過車道維持系統未能搭載實屬可惜。

動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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動力配置方面，延續 QX50 的設定，採用可變壓縮比、雙循環 (可模擬 Atkinson 循環) 及雙噴射 (缸內直噴+歧管噴射) 等多重技術的 VC-Turbo 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，其壓縮比可在 8:1~14:1 間自主調整，排氣量更會在 1,970~1,997cc 間變化，268 匹最大馬力於 5,600rpm 時全數釋放， 380Nm 峰值扭力則在 4,400rpm 時發揮，與之搭配的是可模擬 8 速電子線傳 XTRONIC CVT 無段變速箱。

動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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此具 2.0 升 VC-Turbo 汽油渦輪增壓引擎其性能表現就如先前在 QX50 體驗過的一樣，按照個人習慣踩下油門即有相當充沛且線性的加速演出，即使車重達到接近 2 噸，透過 XTRONIC CVT 無段變速箱依舊提供舒適且輕快的節奏感。

動感身形 成熟體驗　Infiniti QX55 試駕
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在底盤調校方面，此次原廠宣稱其防傾桿加粗、懸吊阻尼係數增硬，實際感受上支撐度與側傾抑制表現皆相當不錯，整體駕馭起來以舒適為主，依舊是鮮明的日系風格，這樣的設定感受上雖然不及德系對手硬朗，但卻較適合多數台灣消費族群的喜好。而標準搭載的 AWD 智慧型四輪驅動，則可偵測路面變化來分配動力輸出，重踩油門能確實感受到系統將引擎輸出分配至後輪來提升抓地力，此時前後軸分配比例為 50:50，降低前輪打滑的機率，使駕駛更具有信心。

說起現代跑車化 SUV，目前市場上中多半以 BMW、M.Benz 等歐系車款為主流，而作為日系豪華品牌目前唯一選擇，Infiniti QX55 不僅擁有驚豔的外型，更延續了日系車應有的高質感工藝，加上全方位的成熟表現，在定價與德系主流對手入門車型逼近的情況下，顯得相當超值。

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