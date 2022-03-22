停電時可反向供電　光陽 KYMCO Ionex 智慧路燈首度亮相

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自 Kymco 於去年 (2021) 發表 Ionex 3.0 車能網以來，便以充電與換電作為電動機車能源補充方式的主軸，除了提供車主在家充電的選項之外，也發表了首創的便利換電站。如今便利換電站可結合街邊路燈與交通號誌，以綠電為電動機車供電，甚至可在停電時反向供電予路燈使用，避免因斷電而帶來的潛在交通危險。
KYMCO 光陽工業今年設下全國建立 2,000 座電池交換站的目標，現行 Ionex 3.0 採用箱體分離式的五槽換電櫃，將總電源的需求控制在一般商業用電的範圍內，不必額外申裝大電源供應。同時壁掛式的設計也不太佔用土地面積。不過傳統的大型換電站也擁有大量電池供交換的特點，能夠在最短時間內提供大量的能源補充，也因此 KYMCO 已經與多家廠商合作，建置 Ionex 大電池換電站。
KYMCO 光陽工業集團董事長暨智慧城市產業聯盟會長柯勝峯。
KYMCO 光陽工業在發展自有電動車品牌 Ionex 之餘，也延伸更多的應用，隨著智慧路燈的推出，展現更符合當代城市需求的智慧運用方式。在活動現場中，KYMCO 光陽工業也展出 Ionex 商業版實用案例、哈雷電動機子品牌 LimeWire 作品及現行 Ionex 車系。