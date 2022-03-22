產品新識別登場 Ferrari 全新臺北旗艦展示中心重新開幕

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全新 Ferrari 旗艦展示中心經過內部經過重新裝潢後，一進門即可充分感受獨特的義式奢華氛圍，展間的主牆面內嵌 200 吋液晶螢幕，其可與全球的展示中心連線，並可 24 小時持續輪播原廠官宣影片，亦可作為舉辦活動的投影背板。
展間的主牆面內嵌 200 吋液晶螢幕，其可與全球的展示中心連線，並可 24 小時持續輪播原廠官宣影片，亦可作為舉辦活動的投影背板。
Ferrari 國內總代理臺灣蒙地拿宣布其座落於台北內湖的旗艦展示中心重新開幕，展出全新世代油電超跑 296 GTB 及 SF90 Stradale。
而充滿義式美學與奢華感受的貴賓休憩區，則換上全球知名義大利手工傢俱品牌 Poltrona Frau 的頂級皮革沙發，以優雅的義式設計風格，讓每一位前來的貴賓都能在賞車的同時享受賓至如歸的體驗。展車區後方的品牌概念區，同樣透過 6 組螢幕播放與原廠中心連動的宣傳影片，持續傳達躍馬的品牌精神。
此外，選用配件陳列區可透過三片可旋轉式活動牆營造出相當隱密的空間，其內部擺設了輪圈、烤漆色板、碳纖維零件、頂級皮革選樣等，可供客戶打造一輛能夠展現自我品味且專屬於自己的 Ferrari。論及跑車來自義大利的 Ferrari 絕對是箇中翹楚，而隨著旗艦展示中心重新開幕，更能展現 Ferrari 深耕國內金字塔頂端市場的決心。
選用配件陳列區可透過三片可旋轉式活動牆營造出相當隱密的空間，其內部擺設了輪圈、烤漆色板、碳纖維零件、頂級皮革選樣等，可供客戶打造一輛能夠展現自我品味且專屬於自己的 Ferrari。