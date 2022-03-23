現身車安網　全新第三代國產 Honda HR-V 即將上市

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全新第三代 HR-V 最早於去年 (2021) 2/18 之時發表歐規與日規 Vezel 車型，至於亞洲暨大西洋洲規格的 HR-V 則在同年 11/5 亮相，研判應與國內規格較為接近。外觀方面，大改款 HR-V 運用 Sleek & Long Cabin 的設計手法，建構近似雙門轎跑車般，車身線條以水平簡潔的設計，搭配隱藏式後門把，輔以更傾斜的 C 柱，加上更細長的頭尾燈造型，使得整體視覺效果更為動感。
內裝方面，第三代 HR-V 秉持 Honda 招牌的 MM 思想 (人性空間極大化，機械空間極小化)，以水平式的布局來營造更開闊的感受與視野，儀錶板採用結合螢幕的雙環設計，中控台配置懸浮式多媒體主機，空調保留實體操作介面，座椅支援 ULTRA Seat 多變功能。安全方面以亞大規來看，預計將導入 Honda SENSING。
動力配置方面，第三代大改款 HR-V 在亞大規格提供 e:HEV 1.5 升雙馬達油電系統，搭配 CVT 無段變速系統及前輪驅動，於 4,000~8,000rpm 間可輸出 131hp 綜效最大馬力，於 0~3,500rpm 間可輸出 25.8kg-m 峰值扭力。但在部分市場還有提供 1.5 升 VTEC Tubro 渦輪增壓汽油引擎，導入國內的規格有待後續確認。
在此份車安網公布的名單中，也可見到 Peugeot 旗下的純電動休旅產品 e-2008，該車採用輸出約為 136hp、260Nm 的電動馬達，搭配 50kWh 的電池組，最大續航力在 WLTP 規範下擁有 300km 左右的續航力。至於小改款 Ford Focus ST 除了更新造型外，也換裝具脊椎健康組織 (AGR) 認證的全新座椅，提供更舒適的乘坐感與包覆性，亦有 14 向電動調整、加熱等功能。關於各品牌新車上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。