預計 2023 年上市　福斯商旅全新 Volkswagen Caddy California 搶先亮相

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Caddy California 為福斯商旅首款採用 MQB 平台的露營車款，最早於 2020 年 9 月亮相，而台灣福斯商旅引進的 Caddy California 在外觀設定上除了遵照 Caddy 車系設計之外，預計以現行 Caddy Maxi TDI Life 車型為基礎，因此將配有 LED 光源，足踏 215/55R17 胎圈組，並配有觸控式頭燈控制面板、Composition 8.25 吋觸控式影音系統、中控台觸控式快捷鍵等，安全配備方面也搭載 Front Assist 車前碰撞預警系統、AEB 自動輔助緊急煞車、前方行人監控、全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統等等。車色上也將提供專屬的蘋果綠來凸顯露營車的本質。
車側標準搭載側邊帳。
車室的變化才是 Caddy California 的精隨所在，內部改採 5 人座設定，並且提供與 T6.1 California 相同的摺疊臥鋪和碟型彈簧床墊，後艙也配有隱藏式流理台滿足戶外休憩的需求。此外，車頂也提供 1.4 平方公尺的全景玻璃天窗選配，搭配兩側的 LED 投射燈讓車主在戶外夜宿享受大自然的美好。
側邊滑門與尾門均有 California 專屬銘牌。
Caddy California 內部改採 5 人座設定。
動力系統預計維持現有的 2.0 TDI 柴油動力，於 2,750~4,400rpm 間可輸出 122ps 最大馬力，於 1,600~2,500rpm 間可輸出 320Nm 峰值扭力，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱。
隱藏式流理台打開後上半部為瓦斯爐，一旁還有防風罩，下半部則設計成收納空間，用來放置鍋碗瓢盆。此外，窗戶也有儲物袋的設計，每個拉鍊袋最多可以承受 5 公斤的重量。
隨著露營休閒風氣的盛行，福斯商旅近年來也積極推廣 VanLife 生活態度，強調用車露營休閒新玩法，而相信在 Caddy California 引進後，讓品牌車款陣容趨於完整，提供消費者更多元的選擇。
動力系統預計維持現有的 2.0 TDI 柴油動力，於 2,750~4,400rpm 間可輸出 122ps 最大馬力，於 1,600~2,500rpm 間可輸出 320Nm 峰值扭力。