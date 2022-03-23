最大馬力達 530 匹　Maserati Grecale 三車型正式發表

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Maserati Grecale 其稱呼承襲 Maserati 以季風命名的傳統，象徵來自地中海的東北季風。在外觀設定上，傳承與 MC20 如出一轍的車頭，全車系採用統一的直瀑式水箱罩樣式，GT 車型為鍍鉻處理，Modena 及 Trofeo 車型則為黑色烤漆。前葉子板擁有三個通風口，車門採用平整式門把，C 柱上設有 Saetta 廠徽，LED 尾燈造型源於 3200GT 和 Alfieri 概念車的迴旋鏢形狀，排氣尾管雙邊雙出設定。此外，在 Modena 和 Trofeo 這兩款車型上，還有專屬的前後保險桿、空力套件，以及專屬的車型銘牌，來強調運動化的本質。
車身尺碼方面，以 GT 版為例，其車身長度 4846 mm、高度 1670 mm、寬度 1948 mm，軸距為 2901 mm，整體較老大哥 Levante 略小，不過與主要對手 Porsche Macan 相當。
進入座艙，Maserati Grecale 為品牌首次採用 12.3 吋數位虛擬儀表及數位時鐘的車款，座艙也以大量實木、碳纖維及真皮等奢華料件鋪陳。中控台以結合 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 智能多媒體系統的 12.3 吋及提供附加功能操作的 8.8 吋雙觸控螢幕所組成，並且取消中央鞍座傳統排檔座的設計，將 P 檔、R 檔、N 檔與 D/M 檔的按鍵，設計於中控台兩組螢幕之間，騰出的空間則設有置物空間與無線充電板。
動力系統方面，Grecale GT 與 Grecale Modena 兩款車型搭載同一組 2.0 升直列渦輪四缸引擎搭配 48V 輕油電系統動力，搭配 8 速手自排變速箱與四輪驅動系統，GT 車型可發揮 300hp @ 5750 rpm 最大馬力與 450Nm @ 2000-4500 rpm 最大扭力；Modena 車型則提升至 330hp @ 5750 rpm 最大馬力及 450Nm @ 2250-4500 rpm 最大扭力，0-100km/h 加速表現上分別為 5.6 秒 (GT)、5.3 秒 (Modena)。性能旗艦車型 Grecale Trofeo 則改搭 3.0 升雙渦輪增壓 V6 引擎，最大馬力一舉來到 530hp @ 6500 rpm 之譜，最大扭力亦有 620Nm @ 3000 - 5500 rpm 的表現，使其 0-100km/h 加速僅 3.8 秒，極速可達 285km/h。同時全車系均有駕駛模式調整，包括 COMFORT 舒適模式、GT 模式、SPORT 運動模式、OFF-ROAD 越野模式，而 Trofeo 車型則更有專屬的 CORSA 賽道模式。
至於純電版 Grecale Folgore 原廠僅宣稱其將採用 400V 電池技術，且為 100% 製造的義大利生產製造，最快將於 2023 年推出。Maserati Grecale 在國內引進的時程方面，據了解總代理臺灣蒙地拿預計今年第四季才會引進，屆時將公布預接單價，至於價格與編成方面還有待確定與公布，有關 Grecale 進一步的產品資訊，7Car<小七車觀點>將持續追蹤報導。
Grecale Trofeo 採用 3.0 升雙渦輪增壓 V6 引擎，最大馬力來到 530hp @ 6500 rpm 之譜，最大扭力亦有 620Nm @ 3000 - 5500 rpm 的表現，使其 0-100km/h 加速僅 3.8 秒，極速可達 285km/h。