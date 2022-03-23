AMG 歡慶 55 周年　Mercedes-AMG G 63 Edition 55 登場

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在外觀設定上，G 63 Edition 55 並沒有過多的改變，不過原廠提供專屬的 Obsidian Black Metallic 黑色以及 G Manufaktur Opalite White 白色兩種塗裝。車門下半部還貼有專屬的 AMG 彩繪以突顯獨特的身份。此外，為提升紀念價值，原廠也提供 G 63 Edition 55 專屬車罩。
在其他配件方面，G 63 Edition 55 分別提供 AMG Night Package 和 Night Package II 兩種套件，這兩種選配件均採用大量的黑色飾件，油箱蓋採用鍍鉻表層處理以及 AMG 廠徽。胎圈方面標準搭載 22 吋交叉輪輻鍛造輪圈，並使用啞光灰金屬色。
座艙方面，G 63 Edition 55 以黑色和紅色為主體鋪陳，座椅採用雙色 Nappa 皮革，方向盤採用"Dinamica"材質包覆，其下方還刻有“55 AMG”的字樣。另外，地毯上也配有含紀念版標識的絲絨地毯，門檻還採用紅色氣氛圍燈。
動力上，Mercedes-AMG G 63 動力系統採用原廠代號 M177 LSII 的 4.0L V8 雙渦輪動力系統，最大輸出馬力與峰值扭力高達 585hp / 850Nm 之譜，4.5 秒內可完成 0-100kmh 加速。AMG 從最早期的獨立改裝廠如今已蛻變為 Mercedes-Benz 不可抹滅的性能代名詞，而 G 63 Edition 55 的推出對於死忠車迷來說應有其收藏意義的價值所在。