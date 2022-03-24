COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

提供 1.5 升渦輪引擎　第三代 Honda HR-V 印尼上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-24 12:25:40

第三代 Honda HR-V / Vezel 自 2021 年 2 月亮相以來，已陸續於日本、歐洲與泰國市場推出，並提供 1.5 NA、1.5 e:HEV 兩種動力選項，但為了滿足不同市場需求，Honda 原廠規劃於東南亞市場推出 1.5 Turbo 渦輪動力，日前也選擇在印尼市場以 RS 車型作為首發，此動力未來還將供應至菲律賓市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Honda HR-V 日前於印尼市場正式發表，全車系編成上規劃 1.5L S、1.5L E、1.5 SE 以及 1.5 Turbo RS 共四個等級，前三者統一搭載 1.5L DOHC i-VTEC 自然進氣引擎，最大馬力為 121ps / 6,600rpm、最大扭力 145Nm / 4300rpm，而 RS 車型則是採用 1.5 升 Turbo 渦輪引擎，最大馬力 177ps / 6,000rpm、最大扭力 240Nm / 1,700~4,500rpm，以不到 4.4 米的休旅車款來說，已有相當不俗的性能實力。

在外觀設定上，印尼規格 Honda HR-V 與泰規並無顯著的差異，不過相對於泰規的頂級 RS e:HEV 車型，印尼規格的 RS 車型更在車尾部分透過雙出尾飾管來突顯渦輪動力的身分。

HR-V Turbo RS
配備表現方面，全車系標準配備 Honda SENSING，提供 ACC 主動式車距調節定速巡航系統 (附 LSF 低速自動跟車功能)、CMBS 碰撞緩解煞車系統、LKAS 車道維持輔助系統、RDM 道路偏移抑制系統附 LDW 車道偏移警示系統、AHB 遠光燈自動切換系統及 LCN 前車駛離警示系統等。

在國內市場方面，由台灣本田製造的 Honda HR-V 已完成車輛安全認證，最快將在今年第二季前登場，據傳將採用 1.5L NA 動力作為主力車型，不過實際資訊還有待官方證實，屆時 7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並帶來第一手消息。

HR-V SE CVT
HR-V E CVT

【車勢星聞】李政穎私下愛騎重機，清心寡慾賣三台只留一台代步

Toyota GR 86最新廣告中替GR Corolla的現身埋下伏筆!

新竹保時捷中心開幕，台灣首座『Destination Porsche』設計概念打造全新品牌體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀