提供 1.5 升渦輪引擎　第三代 Honda HR-V 印尼上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
Honda HR-V 日前於印尼市場正式發表，全車系編成上規劃 1.5L S、1.5L E、1.5 SE 以及 1.5 Turbo RS 共四個等級，前三者統一搭載 1.5L DOHC i-VTEC 自然進氣引擎，最大馬力為 121ps / 6,600rpm、最大扭力 145Nm / 4300rpm，而 RS 車型則是採用 1.5 升 Turbo 渦輪引擎，最大馬力 177ps / 6,000rpm、最大扭力 240Nm / 1,700~4,500rpm，以不到 4.4 米的休旅車款來說，已有相當不俗的性能實力。
在外觀設定上，印尼規格 Honda HR-V 與泰規並無顯著的差異，不過相對於泰規的頂級 RS e:HEV 車型，印尼規格的 RS 車型更在車尾部分透過雙出尾飾管來突顯渦輪動力的身分。
配備表現方面，全車系標準配備 Honda SENSING，提供 ACC 主動式車距調節定速巡航系統 (附 LSF 低速自動跟車功能)、CMBS 碰撞緩解煞車系統、LKAS 車道維持輔助系統、RDM 道路偏移抑制系統附 LDW 車道偏移警示系統、AHB 遠光燈自動切換系統及 LCN 前車駛離警示系統等。
HR-V Turbo RS
在國內市場方面，由台灣本田製造的 Honda HR-V 已完成車輛安全認證，最快將在今年第二季前登場，據傳將採用 1.5L NA 動力作為主力車型，不過實際資訊還有待官方證實，屆時 7Car<小七車觀點>將持續追蹤，並帶來第一手消息。
HR-V SE CVT
HR-V E CVT