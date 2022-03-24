採用專屬樣貌　美規第三代 Honda HR-V 將在今年 4/4 正式發表

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此前 Honda 已公布 2 張美規第三代 HR-V 的外觀設計圖，可以看出美規第三代 HR-V 將與歐規 HR-V 及日規 Vezel 在造型上分道揚鑣，呈現更為動感的樣貌，在車頭配置與第十一代 CIvic 相似的橫置式頭燈組，保險桿與水箱罩擁有明顯的線條，廠徽安裝於水箱罩之外也與歐日規整合於水箱罩內的作法不同，車側可見到粗壯的輪拱設計，隱藏式後門把也改為標準的外拉式，車尾則採用兩組與前一代較為相似的 LED 導光尾燈，而非歐日規的連貫式尾燈設計。
目前 Honda 尚未釋出美規第三代 HR-V 的詳細規格與數據，預料其底盤與動力將延續第十一代 Civic 的基本設定，提供 2.0 升 DOHC i-VTEC 自然進氣引擎或 1.5 升 Turbo 渦輪引擎，其中 2.0 升 DOHC i-VTEC 自然進氣引擎擁有 158hp 最大馬力及約 187Nm 峰值扭力，而 1.5 升渦輪引擎則擁有 180hp 最大馬力及 240Nm 峰值扭力，至於歐規車型所搭載的雙馬達 e:HEV 油電複合動力是否也會提供美規選用，有待原廠證實。
第三代 HR-V 日規與歐規車型是在去年 (2021) 2/18 發表，亞洲暨大洋洲規格則在 11 月發表，本次 Honda 也在新聞稿中說明今年將是北美 Honda SUV 年 (Year of the Honda SUV)，代表旗下重要的 HR-V 與 CR-V 都會進行改款，而大改款國產 HR-V 也已在國內車安網現身，7Car<小七車觀點> 將持續帶來更多消息，敬請期待。