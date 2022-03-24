雙車型、122.8 萬元起　全新小改款 Volkswagen T-Roc 預售價正式公布

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Volkswagen T-Roc 車系最早於 2017 年發表，並在 2021 年 11 月正式發表全新小改款車型，同樣提供標準、敞篷與性能 R 三種車型，不過國內首波引進的車型僅有標準版本及兩種動力選擇。
在外觀設定上，小改款 T-Roc 全車系換上新式的廠徽、字標以及 LED 頭燈組，其中 R-Line 車型具有專屬 R-Line Performance 套件，保桿取消兼具日行燈與方向燈功能的環形 LED 燈組，改以直立 LED 燈組陳列，同時標配 LED Matrix 矩陣式頭燈，並含有水箱護罩連貫式 LED 定位燈。
在座艙方面，最主要變動之一便是換上觸感較柔軟的中控台，取代了舊款的硬塑材質。在配備部分，280 TSI Style Design 與 330 TSI R-Line Performance 車型，分別採用 Vienna 運動型真皮座椅和 Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅，以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調，並且新增駕駛座 12 向電動調整附記憶功能及 Easy Open / Close電動尾門；另外中控台也標配最新 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)、原廠中文導航系統 / MapCare 圖資更新、Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、App-Connect 多媒體手機鏡射及手機無線充電裝置。
330 TSI 標配 R-Line Performance 套件，保桿取消兼具日行燈與方向燈功能的環形 LED 燈組，改以直立 LED 燈組陳列，同時標配 LED Matrix 矩陣式頭燈，並含有水箱護罩連貫式 LED 定位燈。
主被動安全科技方面，小改款 T-Roc 搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，加入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，另新增 Emergency Assist 緊急待援輔助系統及主動乘員防護系統 (前方及後方偵測)，而 330 TSI R-Line Performance 車型更擁有 LED Matrix 矩陣式頭燈與 DLA 動態頭燈自動切換。
在動力部分，280 TSI 車型採用 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，最大馬力 150ps / 5,000 - 6,000rpm、最大扭力 25.5kgm / 1,500 - 3,500rpm；330 TSI R-Line Performance 則有最大馬力 190ps / 4,200 - 6,000rpm 和最大扭力 32.6kgm / 1,500 - 4,100rpm，另外還搭載包括 R-Line Performance 專屬運動化懸吊系統，車身降低 10mm，同時具有 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統和 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統。