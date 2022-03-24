越來越好玩　第二代 Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 試駕

新在哪裡？

●第二代大改款於 2020 年 11 月問世，總代理台灣意美汽車於今年 3/3 宣布 2.4 MT 及 2.4 AT EyeSight 共 2 款編成上市

●與前一代採用相同平台開發，將造型重新設計，新增「星馳藍」與「烈焰紅」車色

●捨棄原有 FA20 2.0 升動力，換上 2.4 升 D-4S 水平對臥 4 缸自然進氣引擎，最大馬力、扭力均提升

●升級全新 18 吋消光深灰鋁圈及車尾雙出式排氣管

●車長增加 25mm，軸距增加 5mm，車高降低 10mm，後輪距增加 10mm，重心高度降低 4mm

●車體經過輕量化，引擎蓋、車頂鈑件以及葉子板則使用輕量的鋁合金材質，前輪懸吊硬度強化，整車抗扭剛性提昇 50%

●導入 7 吋液晶儀錶及 8 吋多媒體螢幕

●座椅減輕 3kg 變為23.6kg，中心點降 7mm 變為 723mm，駕駛座最低點增加 5mm 調節

●自排車型新增 RAB 倒車自動煞車系統、HBA 遠光燈輔助系統，更首次導入 EyeSight 3.0 智能駕駛安全輔助系統

我是廣告 請繼續往下閱讀

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ Toyota 86

× Subaru BRZ Toyota 86

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 倒車攝影鏡頭安裝於第三煞車燈與廠徽之間，行李廂蓋開關隱藏於黑色飾條之內。倒車燈及後霧燈整合於後保險桿車牌框下方，排氣尾管採用雙邊單出設計。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 頭燈採用 LED 光源，前保險桿配有頭燈清洗器，側邊的白色反光片也內建方向燈。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 前葉子板配有大型通風口，足踏灰色烤漆十幅式鋁合金輪圈，配胎採用 215/40R18 的 Michelin Pilot Sport 4。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 第二代 BRZ 換上新款 LED 導光式尾燈組，後輪拱與後保險桿間加入導流設計。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 第二代 BRZ 採用水平式的中控台設計。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 儀錶板採用 7 吋彩色液晶螢幕搭配燈號顯示，中央在標準、Sport 及 Snow 模式時以環形顯示轉速，切入 Track 模式則變為橫向顯示。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 第二代 BRZ 採用皮質包覆搭配紅色縫線的三幅式方向盤，左側按鈕可操作音響及通話功能，右側按鈕可操作行車資訊螢幕、語音聲控及自排車型專屬的 EyeSight 3.0 智能駕駛安全輔助系統，自排車型在方向盤兩側後方設有手動換檔撥片，定速撥桿位於方向盤右下角。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 中控台配置 8 吋多媒體主機，兩側保留實體按鍵與旋鈕，系統支援 Apple CarPlay/Android Auto 手機連結功能。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 空調採用實體按鈕與旋鈕操作，位置也算是就手。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 自排車型的排檔桿下方也具備類似手排車型的皮質包覆與紅色縫線設計。手煞車採用傳統機械拉柄式，位置接近駕駛且略高，對於有激烈操駕需求的人士應相當適合。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 中央鞍座整合 VDC 車輛動態控制系統與駕駛模式切換開關，其中最右側的 TRACK 賽道模式可完全關閉 VDC 車身動態穩定控制系統。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 雙前座配備兩段調整式電熱座椅，自排車型較手排車型多出一組置杯座。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 中央扶手採用對開式設計，內部提供 2 組置杯座、1 組 AUX IN 插座及 2 組 USB 2.1A 插座。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 副駕駛座前方配置手套箱，對於跑車而言具備一定的實用機能，內部還藏有一組 12V 120W 電源插座。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 雙前座配置手動調整跑車座椅，運用雙材質包覆搭配紅色縫線展現戰鬥氣息。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 後座採用雙座設計，空間上顯得侷促，不過質感與前座落差不大，且提供 2 組 ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 附表為本站實測座艙空間之數據。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 行李廂中央配置全尺寸備胎而影響收納空間，不過後座椅背可透過行李廂內的拉繩或車內椅側的拉柄來快速傾倒，創造平整的置物空間。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight × Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 附表為本站實測行李廂空間之數據。

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

× Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight

Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight