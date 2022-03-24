COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

別憋尿小心傷腎臟！醫指常見後果。找出原因，有尿要上。

別憋尿小心傷腎臟！醫指常見後果。找出原因，有尿要上。
別憋尿小心傷腎臟！醫指常見後果。找出原因，有尿要上。

每日健康-每日都做得到的健康

2022-03-24 16:30:43

每日健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
工作生活繁忙之下，常見不少人會憋尿，甚至是養成了憋尿習慣，憋尿影響的可不單單只是尿沒排出來、影響膀胱而已，長期下來也可能造成健康影響，例如腎臟衰竭的風險增加。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師提醒，日常不論再怎麼繁忙，有尿就應該要上、不要憋，以免身體健康出狀況反而得不償失。

別憋尿小心傷腎臟，女性機率比男性高！

洪暐傑醫師表示，憋尿對身體最直接也最常見的影響就是細菌感染，尿液雖是代謝之下的廢物，但對細菌而言是營養豐富的養分，容易滋長細菌，經常、長期憋尿細菌感染的機率也就比較高，範圍涵蓋上、下泌尿系統，如尿道炎、膀胱炎，更嚴重也包括了腎臟，如腎盂腎炎，患者常見會出現腰痛、噁心、想吐、發燒等症狀，而這也可能增加腎臟功能受損的風險，如腎衰竭。且據統計腎盂腎炎比例女性比男性要高出許多，與尿道較短有關，尿道較短細菌感染的風險也較高，而鄰近的生殖系統也容易遭受波及，這點需多留意，男性也不能輕忽。而若細菌進入至血液當中，也可能引起敗血症，威脅到生命安全。

另一方面，經常憋尿也容易使得膀胱調節功能日漸下降，儲蓄尿液的能力逐漸變差，形成頻尿，讓人經常想上廁所，卻也未必是真的有多大的尿量。而相似情況但未必是因為憋尿所致，也包括了膀胱過動症，患者會常常想跑廁所，但也不見什麼尿量，目前普遍認為與生活壓力有關。

值得注意的是，憋尿不僅可能影響泌尿道系統、生殖系統，也可能影響到血管健康。洪暐傑醫師表示，研究發現憋尿確實可能使得血壓升高，視情況可能提升20~30 mmHg不等，不利於心腦血管健康，三高患者自然得多留意。

防憋尿傷腎、傷健康，醫：找出原因，有尿要上。

洪暐傑醫師表示，憋尿最常見的原因，往往就是因為忙碌想再撐一下，這種情況較好解決，民眾可提醒自己保持良好的排尿習慣，簡單而言就是正常的多喝水促進代謝，有尿要上，一天6~8次左右為常見，工作是為了讓生活更好，別反而因為工作反而讓身體壞了。另外，也應避免「一有尿就上」或「沒尿硬要擠」，這可能也會使得膀胱蓄水能力下降，過猶不及，有尿意再上即可。

另一種也不少見的憋尿原因，也包括了經常想跑廁所，如前述提到的膀胱過動症，這對患者來說也是相當困擾，若再加上生活繁忙，更會提升憋尿次數，也更進一步影響膀胱及身體健康，形成惡性循環。不過經常想跑廁所，未必就是膀胱過動症，醫師表示，頻尿的原因相當多，像是這種身體機能影響排尿意願的情況，應先進行檢查確認，再思考如何改善才是上策，找出背後真正的原因以解除這樣的惡性循環，例如膀胱過動症若檢查非疾病影響，可嘗試從調整生活壓力著手，大多患者就能有明顯改善。

延伸閱讀
本土新增兩例，都與房屋代銷員工參加的宗教團群聚有關
228開打的第三劑要搶要快！ 646萬人有預約資格「只提供165萬劑」

COVID-19疫苗追加劑 接種後皆有效提升抗體

莫名皮膚癢小心毛毛蟲皮膚炎！醫：春夏季常見，沒碰到也會中。

發現自己精神出軌怎麼辦？心理師３招解套：自我坦承是關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀