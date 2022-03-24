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eReady X 柴語錄 聯名活動開跑

▲ eReady X 柴語錄 聯名活動開跑
▲ eReady X 柴語錄 聯名活動開跑

2GameSome - 有車賞

2022-03-24 16:55:00

今年春天 eReady 台鈴智慧電車與超人氣萌星「柴語錄」跨界合作大玩創意話題，活動將以兩階段進行，第一階段 3/26~4/30 柴語錄會在 eReady 門市與粉絲們相會，不論賞車或試車都可以獲得限量柴語錄相關贈品；第二階段 4/6~4/20 則是在線上舉行，活動期間分享 eReady 台鈴智慧電車粉絲專頁的柴語錄貼文並設為公開，就有機會將柴語錄大型娃娃（限額 10 名）帶回家！

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柴語錄現身 eReady 門市  拍照打卡享好禮 

相信大家對於柴語錄並不陌生，不論是在捷運、YouBike 還是百貨公司內都能看到牠們可愛身影，此次特別邀請柴語錄到eReady門市與大家相見歡，消費者於活動期間 3/26~4/30 到門市挑選與自己最相稱的 eReady 台鈴智慧電車合照打卡，並上傳個人臉書，即贈送柴語錄 x eReady 造型貼紙乙張。除此之外，柴語錄也舉辦大型人偶現場互動活動，喜歡柴語錄的朋友們可以前往活動場地(註)跟我們的廢柴娃娃一起互動，現場拍照打卡更有精美紀念品可以拿！

疫情逐漸趨緩，全民保健的步伐卻從不停歇，此次 eReady 與柴語錄特別規劃在活動期間，為每一位試乘 eReady 台鈴智慧電車的騎士，除了準備柴語錄洗手乳做為試乘好禮，與社會大眾齊心抗疫，也同時提供抽「柴語錄大型娃娃」的可愛好禮。

毛小孩最愛的腳踏　 eReady 智慧電車全系列提供您風馳電掣

以性能為名的 eReady Run 採用 7.6kw G2 鋁合金水冷永磁同步馬達​(相當於 10.1PS 最大馬力輸出)，​實現 0-50km/hr 約 3.7 秒的強悍加速性能，配置 245mm 前碟盤/對向四活塞前卡鉗/金屬前煞車油管/190mm後碟盤，使CBS連動煞車系統可達到完美制動效果。eReady Run 採用侵略式 LED 雙魚眼藍鏡燈，搭配肌肉線條運動車殼，及紅縫線 R 式坐墊、極限式下 U 型跑格尾燈、分離式跑格後扶手，整體呈現出賽道本格的熱血感。

另外針對家庭用車的各項需求開發的 eReady Run mini 採用 6.2kw G2 鋁合金水冷永磁同步馬達(相當於 8.31hp 最大馬力輸出)，前輪採用 12 吋鋁合金輪圈搭配 220mm 浪花碟盤與雙活塞輻射卡鉗，後輪則是 12 吋鋁合金輪圈 180mm 通風碟搭配單活塞卡鉗，比同級電動車減輕 15%，全面提升騎乘的靈活性與操控性。制動力採 CBS 連動煞車系統搭配五段可調雙槍後避震，能隨著需求自由調整緩和路面不平的不適。eReady Run mini 配有電子倒車鍵，能提供車主優雅實現一鍵倒車的便利與從容，再加上 eReady 智慧 NFC 鑰匙，簡單一觸除了節省啟動時間外，也減去一般鑰匙的重量負擔

【備註說明】

  • 柴語錄大型人偶現場互動場地資訊：台北新光三越信義新天地 A11  3/26  15:30~17:30
  • 柴語錄大型人偶現場互動時間資訊：3/26 15:30~17:30

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