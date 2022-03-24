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綜效 181 匹　第十一代 Honda Civic e:HEV 率先歐洲登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-24 17:25:41

第十一代 Honda Civic 於 2020 年底發表後陸續於北美、日本及中國大陸市場推出，不過動力上僅有 1.5 升 Turbo 渦輪單一選項。如今 Honda 宣布在歐洲市場推出全新 Civic e:HEV 油電混合動力車型，實現品牌在歐洲市場全面電動化的策略，預計在 2022 年秋季上市。

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Honda Civic e:HEV 在歐洲市場僅有五門掀背的設定，配置上與渦輪車型並無過多的不同，僅取消車尾的雙邊尾飾管，同時加入 e:HEV 的銘牌及湛藍色的廠徽突顯本車的身分。

動力表現部分，Civic e:HEV 採用 2.0 升 Atkinson 直噴四缸引擎設定，其熱效率高達 41%，同時搭配 72kWh 鋰電池組搭配兩組電動馬達，可發揮出 135kW (181hp) 最大馬力與 315Nm 最大扭力，該動力系統可在 EV、Hybird 和  Engine drive 三種模式無縫切換，輔以四種駕駛模式包含 Eco、Normal、Sport 和 Individual 滿足不同使用需求。

配備表現上，歐規 Civic e:HEV 配有 10.2 吋全數位儀表板、9 吋多媒體觸控螢幕，支援無線 AppleCarPlay 和 Android Auto，同時排檔方式也改為電子按鍵式設計。在安全配備部分，Civic e:HEV 換上最新版的 Honda Sensing，前鏡頭偵測角度達到 100 度，官方宣稱其對於行人、道路標線、其他車輛 (機車或自行車等) 辨識能力更佳，同時前後保桿各配置四組雷達。

Civic 自 1972 年推出以來於今年迎來 50 周年，而 Honda 原廠此次選擇在歐洲市場發表全新 Civic e:HEV，讓品牌陣容在歐洲全面電動化，更有劃時代的意義。

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