動力大變革　中華得利卡 (CMC Delica) 將推出 P350 Hybrid 手排油電貨車

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從中華汽車送測的資料來看，得利卡 P350 Hybrid 將提供雙門框式小貨車 (代號 CT24PW3) 與雙門底盤車 (代號 CT24P3) 兩種車身選擇，從車名來看，P350 所代表的意義應為總重 3.5 噸的貨車級距，高於現行得利卡約 2.7 噸的總重。
動力配置方面，得利卡 P350 Hybrid 採用代號 4G69 的 2,378cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，搭配根據 PMR (功率質量比 Power to Mass Ratio) 加計後，額定 17kW 功率的電動馬達，構成油電混合動力系統，搭配 6 速手排變速箱。
輸出表現方面，得利卡 P350 Hybrid 於雙門框式小貨車 5,520rpm 時可輸出 115kW 最大功率 (約 154.2hp)，雙門底盤車則可輸出 98kW 最大功率 (約 131.4hp)。
得利卡車系與國人生活具有相當強的情感連結，自 1973 年第一代推出以來，已經在國內走過 30 多個年頭，成為許多人不可或缺的夥伴，也是集體的記憶，如今將迎來電能化的新動力，甚至總重也將提昇，值得期待後續的上市規劃，本站將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。