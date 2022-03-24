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動力大變革　中華得利卡 (CMC Delica) 將推出 P350 Hybrid 手排油電貨車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-24 18:25:40

行政院環境保護署使用中車輛機動查詢資料庫中，近日出現中華汽車 (CMC) 送測的得利卡 (Delica) P350 Hybrid 油電貨車，代表這款商用車將迎接動力上的大變革。

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中華得利卡 (CMC Delica) P350 Hybrid 手排油電貨車
中華得利卡 (CMC Delica) P350 Hybrid 手排油電貨車
從中華汽車送測的資料來看，得利卡 P350 Hybrid 將提供雙門框式小貨車 (代號 CT24PW3) 與雙門底盤車 (代號 CT24P3) 兩種車身選擇，從車名來看，P350 所代表的意義應為總重 3.5 噸的貨車級距，高於現行得利卡約 2.7 噸的總重。

中華得利卡 (CMC Delica) P350 Hybrid 手排油電貨車
中華得利卡 (CMC Delica) P350 Hybrid 手排油電貨車
動力配置方面，得利卡 P350 Hybrid 採用代號 4G69 的 2,378cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，搭配根據 PMR (功率質量比 Power to Mass Ratio) 加計後，額定 17kW 功率的電動馬達，構成油電混合動力系統，搭配 6 速手排變速箱。

中華得利卡 (CMC Delica) P350 Hybrid 手排油電貨車
中華得利卡 (CMC Delica) P350 Hybrid 手排油電貨車
輸出表現方面，得利卡 P350 Hybrid 於雙門框式小貨車 5,520rpm 時可輸出 115kW 最大功率 (約 154.2hp)，雙門底盤車則可輸出 98kW 最大功率 (約 131.4hp)。

中華得利卡 (CMC Delica) P350 Hybrid 手排油電貨車
中華得利卡 (CMC Delica) P350 Hybrid 手排油電貨車
得利卡車系與國人生活具有相當強的情感連結，自 1973 年第一代推出以來，已經在國內走過 30 多個年頭，成為許多人不可或缺的夥伴，也是集體的記憶，如今將迎來電能化的新動力，甚至總重也將提昇，值得期待後續的上市規劃，本站將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。

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