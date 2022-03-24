特企／HMT 你好明天走入南投信義　支持兒少逐夢

社團法人中華HMT你好明天青年實踐協會（以下簡稱HMT）是一個透過培力和陪伴，創造原民兒少多元發展的教育支持組織，從 2019 年暑假開始，HMT在原鄉國小舉辦寒暑期營隊，除提供教育和陪伴外，也看見家庭與部落對原民兒童教育的影響力，於是 HMT 開始深耕位於南投縣信義鄉、以布農族群為主的明德部落，並走入原鄉陪伴孩子們成長前行。
攜手多方資源，以「小布點教育支持計畫」打造無邊際學習場域以寒暑期營隊走入原鄉國小的HMT，在累積多次活動經驗與觀察後，了解到僅透過假期間的營隊形式，難以為孩子更深遠的未來做出充足的貢獻，因此著手策畫「小布點教育支持計畫」，透過兒少培力、青年實踐和社區營造三面向推動教育支持，期待為原鄉兒少打造無邊際學習場域，在成長的漫漫長路上勇敢前行，而「小布點教育支持計畫」的第一步，便是在明德部落建立「小布點基地」。
鄰近南投縣信義鄉信義國小、國中的「小布點基地」，正式在2022年春天落成開張，其中，NITORI 宜得利家居扮演了拓荒者的角色，提供了桌子、椅子、書架、辦公設備等家具，現在的小布點基地除了有像學校一樣完整的教學設備，更增添了家的溫暖，也讓學習空間不再侷限於教室當中，並成為孩子們課後的學習場域，HMT 終於擁有理想中的基地，未來也將提供給更多孩子來到這裡學習。「這是HMT重要且關鍵的一步，我們也期許，這個基地能夠陪伴孩子很久、和他們一起長大！」秘書長楊庭瑄說道。