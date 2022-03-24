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本周末限定！台灣賓士攜手 VOGUE、GQ 共同打造野營市集

▲ 本周末限定！台灣賓士攜手 VOGUE、GQ 共同打造野營市集
▲ 本周末限定！台灣賓士攜手 VOGUE、GQ 共同打造野營市集

2GameSome - 有車賞

2022-03-24 19:55:00

台灣賓士於「Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間」展期最後周末（3/26、27 本周末）攜手台灣時尚指標《VOGUE》、《GQ》，打造野營市集。活動邀請多位名人分享野營、露營心境，結合多場消費者活動及體驗課程。更多活動訊息，請參閱台灣賓士官方粉絲團：https://www.facebook.com/MercedesBenzTaiwan/

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Outdoor 職人現身分享 展開屬於你的冒險

G-Class 象徵的硬派豪華生活態度深受戶外玩家嚮往。本次野營市集特別邀請四位 Outdoor 職人帶著喜好戶外卻無從下手的民眾入門，由熱愛登山的樂評作家陳德政、以生活做為創作靈感的資深策展人格子、GQ 營運總監程中鵬，及Challenge Family 亞太區執行長、同時也是賓士車主的 Jovi Lo 羅威士，帶來一場走向山林、回歸自然的對談，分享他們初入戶外的初衷與方式，透過露營、野營所獲取的能量和樂趣，將 G-Class 生活風格透過輕鬆對話方式，如詩如畫的呈現給各位。

體驗越野王者 G-Class 生活風格

野營市集特別邀請九個特色餐飲、美學、戶外品牌進駐，現場更有多項公開體驗課程邀請民眾共襄盛舉，從實用的帳棚搭設、繩結課程到露營調酒、簡易甜點製作和儀式感滿分的口袋花束教學，小孩玩耍放電的球池及創意著色遊戲、吸引網美駐足秒殺手機記憶體的打卡熱點，到車迷朋友不可錯過的 G-Class 冒險勝地等。 

最後召集！ 本周末野營市集限時展開

Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間最後一波重磅活動將於本周末登場，以傳奇越野車款 G-Class 結合野營市集劃下完美句點，錯過不再！

  • 活動日期：2022年 3月26日至 3 月 27 日（配合百貨營業時間）
  • 活動時間：請參考附件一
  • 活動地點：Mercedes-Benz SPACE 品牌概念空間 ＠ BELLAVITA 寶麗廣塲地下一樓（台北市信義區松仁路 28 號）

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