COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

【車勢星聞】《A咖報恩計畫：打造好車》看好萊塢明星們捲起衣袖改老車

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-24 20:55:20

Discovery頻道《A咖報恩計畫：打造好車》Celebrity IOU Joyride由汽車改造節目《翻新中古車》主持人安特安斯蒂德(Ant Anstead) 和汽修名人克莉斯蒂李(Cristy Lee)攜手主持。在安特與克莉斯蒂帶領下，美國好萊塢A咖明星們將捲起衣袖，親自將魅力老車改造成夢幻好禮送給心中最想感謝的人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
【車勢星聞】《A咖報恩計畫：打造好車》看好萊塢明星們捲起衣袖改老車。（圖：Discovery提供）
【車勢星聞】《A咖報恩計畫：打造好車》看好萊塢明星們捲起衣袖改老車。（圖：Discovery提供）
第一季節目A咖雲集，包括以《BJ單身日記》走紅的奧斯卡影后芮妮齊薇格(Renée Zellweger)、演出《X戰警》、《超人再起》的詹姆斯馬斯登(James Marsden)、好萊塢最佳大反派丹尼崔喬(Danny Trejo)、葛萊美獎歌手兼演員瑪麗布萊姬(Mary J. Blige)和演員東尼霍克(Tony Hawk)等人紛紛加入改造汽車行列。預計於2022年4月19日播出的節目中，芮妮為雙胞胎看護傑洛姆和傑洛德親手改裝老車，以感謝兩人對已故經紀人好友南西的付出。芮妮看似柔弱，卻對拆座椅、打磨生鏽車門等粗活兒一點都不陌生，她樂在其中地說：「我愛開車、也愛汽車，這一切都要歸功我老爸從小的訓練！」在安特與克莉斯蒂協助下，芮妮成功在兩部充滿時代魅力的老車上注入南西風格，獨一無二的大禮讓Jerome和Jerald如獲至寶、又驚又喜。此次節目拍攝，芮妮齊薇格還因此與小自己10歲的主持人安特擦出愛的火花，「BJ脫單」的意外發展被外媒披露後讓節目未播先轟動，更替一系列充滿正能量的感恩計畫錦上添花！《A咖報恩計畫：打造好車》將於2022年3月29日起每星期二晚間9點在Discovery頻道首播。

【車勢星聞】在《A咖報恩計畫：打造好車》主持人協助下，芮妮齊薇格成功在兩部充滿時代魅力的老車上注入南西風格，成為獨一無二的大禮。（圖：Discovery提供）
【車勢星聞】在《A咖報恩計畫：打造好車》主持人協助下，芮妮齊薇格成功在兩部充滿時代魅力的老車上注入南西風格，成為獨一無二的大禮。（圖：Discovery提供）

本周末限定！台灣賓士攜手 VOGUE、GQ 共同打造野營市集

動力大變革　中華得利卡 (CMC Delica) 將推出 P350 Hybrid 手排油電貨車

日系性能掀背車再臨　Toyota GR Corolla 預告現身發表

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀