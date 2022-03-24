【車勢星聞】《A咖報恩計畫：打造好車》看好萊塢明星們捲起衣袖改老車

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第一季節目A咖雲集，包括以《BJ單身日記》走紅的奧斯卡影后芮妮齊薇格(Renée Zellweger)、演出《X戰警》、《超人再起》的詹姆斯馬斯登(James Marsden)、好萊塢最佳大反派丹尼崔喬(Danny Trejo)、葛萊美獎歌手兼演員瑪麗布萊姬(Mary J. Blige)和演員東尼霍克(Tony Hawk)等人紛紛加入改造汽車行列。預計於2022年4月19日播出的節目中，芮妮為雙胞胎看護傑洛姆和傑洛德親手改裝老車，以感謝兩人對已故經紀人好友南西的付出。芮妮看似柔弱，卻對拆座椅、打磨生鏽車門等粗活兒一點都不陌生，她樂在其中地說：「我愛開車、也愛汽車，這一切都要歸功我老爸從小的訓練！」在安特與克莉斯蒂協助下，芮妮成功在兩部充滿時代魅力的老車上注入南西風格，獨一無二的大禮讓Jerome和Jerald如獲至寶、又驚又喜。此次節目拍攝，芮妮齊薇格還因此與小自己10歲的主持人安特擦出愛的火花，「BJ脫單」的意外發展被外媒披露後讓節目未播先轟動，更替一系列充滿正能量的感恩計畫錦上添花！《A咖報恩計畫：打造好車》將於2022年3月29日起每星期二晚間9點在Discovery頻道首播。