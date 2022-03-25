謝佳見演「變態黑道老大」　曾之喬嗨翻：開心看他瘋

如果生命可以訂價，你值多少？全新黑色犯罪電影《售命》由新銳導演鄧仲謀編導，金鐘視帝傅孟柏、「戲劇女神」曾之喬、金鐘女配蔡淑臻、大馬視帝李銘忠等實力派金獎陣容攜手主演，聯手打造今年最狂、最超乎想像的黑色荒誕之作，電影將於4月29日全台上映！24日釋出正式海報及正式預告，預告中幾位主演的角色性格更加突顯，曾之喬飾演的豪爽酒店妹以「母老虎」形象登場，傅孟柏飾演的魯蛇則是幽默嘲笑自己「鼻子大」，而蔡淑臻則是主動為戲剪髮，化身高冷執行長。此外，首度曝光的謝佳見則是以「中分油頭」形象登場，詮釋一位殘暴變態又神經質的黑道老大，讓喬喬興奮直呼：「開心看到瘋癲的他！」
全新犯罪電影《售命》發布正式海報及正式預告，海報以一棟詭譎舊大樓為背景，七個關鍵人物分別站在色彩絢麗的窗戶內，每個人的表情皆是戲，再搭配文案「每條命都待價而沽，你的又值多少？」獨特的設計風格替電影增添不少懸疑氛圍。而在正式預告中，可見到男主角傅孟柏從一開始「魯味十足」的頹廢樣貌，到遭受各路人馬瘋狂追殺的驚恐狼狽，最後又展現出暴戾狂野的瘋狂行為，多變的演技讓導演鄧仲謀都忍不住讚道：「他從絕望、瘋狂、野蠻、到搞笑，電影裡會看到一個全面化的傅孟柏！」而女主角曾之喬在電影中飾演一位「豪爽酒店妹」，預告中卻敷著「母老虎」面膜亮相，充滿反差感的形象令人驚喜不已。而預告最後，傅孟柏還以旁白幽默嘲諷自己「鼻子大的莫名其妙」，令人莞爾一笑，也透露出本片將有令人意想不到的詼諧情節。正式預告曝光後也成功引起不少網友期待，興奮表示：「賣命題材太有趣」、「有這麼帥的魯蛇賣我，阿姨我收！」
不僅男女主角有顛覆形象的演出，《售命》還集結多位金獎實力派卡司，其中曾以《噬罪者》榮獲金鐘女配角的蔡淑臻，新片中化身一名神祕高冷的生技集團執行長「沈晶」。蔡淑臻坦言一直都很期待挑戰「壞蛋」角色，接演後便勤做功課，甚至主動剪去10公分頭髮，把自己塑造成一位霸氣的「女版賈伯斯」形象，傳神的演出獲得導演讚賞：「感謝她的付出與犧牲，她真的演活了這個角色！」另外，鮮少在大銀幕露面的謝佳見這次也在《售命》中特別演出，詮釋一位留著中分油頭髮型，既殘暴變態又神經質的黑道老大「啟文哥」， 謝佳見坦言收到劇本時非常期待，興奮直呼：「劇本太有趣，很值得去鬧一下！」而這個瘋癲角色也讓曾合作演出台劇《我的寶貝四千金》「一飛夫妻」的曾之喬忍不住讚嘆「神選角」，與謝佳見私下交情甚篤的喬喬表示：「我一直覺得他有種詭譎的氣質很吸引人，而且他內心有很多瘋狂大膽的部分，這個角色讓瘋癲的他出來兜兜風，我看他玩得很開心。
二十七歲的厭世保險員阿良（傅孟柏 飾）一天到晚都在想要怎麼死，生命對他而言只是不停重複跳針，直到某天撿到日本文豪三島由紀夫的遺作《性命出售》他才想通...就算要關門大吉，也應該先來個清倉大拍賣！可是沒想到這條命在網上竟然乏人問津，就在他心灰意冷之際，阿良得知鄰居陳瑜真（曾之喬 飾）的兒子命在旦夕需要心臟移植，正當他猶豫是否捐出心臟時，一位美豔女總裁沈晶（蔡淑臻 飾）開出天價要買阿良的命做人體實驗，同時又冒出一位黑道老大派出殺手鬼臂（李銘忠 飾）綁架了他父母威脅他賣命。阿良沒萬萬沒料到他一文不值的生命，現在竟然大家搶著要！？但命就一條，阿良要如何全身而退呢？《售命》將於2022年4月29日全台上映。（編輯：楊穎軒）