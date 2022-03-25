COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Peugeot 308車系導入3D列印之周邊配件

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-25 03:55:20

不少車廠陸續開始應用3D列印技術，日前，Peugeot在Lifestyle商城推出了一系列專為308車系使用的3D列印配件，包括有：太陽眼鏡架、置杯架與手機架等，這是首度有車廠將3D列印技術應用在車用周邊配件上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Peugeot全新推出的3D列印配件，是由旗下設計、產品與研發團隊，和HP Inc.、Mäder 和ERPRO合作的成果，採用最新的HP Multi Jet Fusion (MJF) 3D列印技術，創造觸感優異、輕便且堅固耐用的創新產品，也藉此進一步提升新308與新一代最新一代Peugeot i-Cockpit®座艙的便利性與舒適性。

全新推出的3D配件，設計師最初目標是創造造型優異、創新與運用現代材料來製造新配件，並分析車主使用車內空間習慣後，制定配件設計，為了達到最佳效果，Peugeot與合作團隊採用了全新色彩與材料來完成3D列印。

3D列印技術將更適合日益嚴苛的市場需求，無需使用昂貴的模具與製造機具來生產汽車零配件，同時可以維持各品牌原有個性與特色，與尋求永續性之製造工藝，使用層面將越來越廣泛，且漸漸改變製造產業。

Peugeot推出的3D列印配件有黑色與薄荷綠兩種顏色可選擇，而3D列印技術提供了多項優勢，包括有：

  • 設計的自由度：3D列印提供設計師更大的創作空間，可雕塑出更多傳統塑型技術所無法達到的複雜造型。
  • 優化結構：3D列印可讓材料應用更為精準，達到輕量化、提高強度與減少組件等特色。
  • 敏捷製造：幾乎無限制地客製、訂製空間，生產與交貨時間都可縮短，並且可依照需求排定隨即生產，省去庫存問題。
而在材料部份，研發團隊在短短數個月內開發中一款全新的聚合物，具備以下三項特點：

  • 柔韌性：該聚合物柔韌、具延展性，但十分堅固。
  • 生產速度快：製造時間短、且可對應後續3D列印之物品量身訂做
  • 高質量彩度：由於該聚合物分子非常精細，可精準地呈現細節。
該聚合物為HP Inc與BASF合作生產的Ultrasint熱塑性聚氨酯 (TPU)，其具有堅固耐用與應用彈性高等特點，是製作高彈性吸收衝擊之物品，以及柔性網狀結構的理想材料，Peugeot將TPU應用在車輛內裝中，是全球首例，其所屬的Stellantis集團也已申請專利。至於3D列印技術部分，Peugeot則是採用了HP Multi Jet Fusion (MJF) 3D列印技術，HP Multi Jet Fusion 是一種全新的多射流熔融技術，這讓Peugeot成為最早使用該技術生產配件的公司之一。

目前3D列印在汽車產仍算是起步階段，Peugeot未來新車勢必將會導入更多3D列印製品。

【車勢星聞】《A咖報恩計畫：打造好車》看好萊塢明星們捲起衣袖改老車

本周末限定！台灣賓士攜手 VOGUE、GQ 共同打造野營市集

動力大變革　中華得利卡 (CMC Delica) 將推出 P350 Hybrid 手排油電貨車

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀