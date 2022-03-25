Peugeot 308車系導入3D列印之周邊配件

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Peugeot全新推出的3D列印配件，是由旗下設計、產品與研發團隊，和HP Inc.、Mäder 和ERPRO合作的成果，採用最新的HP Multi Jet Fusion (MJF) 3D列印技術，創造觸感優異、輕便且堅固耐用的創新產品，也藉此進一步提升新308與新一代最新一代Peugeot i-Cockpit®座艙的便利性與舒適性。
全新推出的3D配件，設計師最初目標是創造造型優異、創新與運用現代材料來製造新配件，並分析車主使用車內空間習慣後，制定配件設計，為了達到最佳效果，Peugeot與合作團隊採用了全新色彩與材料來完成3D列印。
3D列印技術將更適合日益嚴苛的市場需求，無需使用昂貴的模具與製造機具來生產汽車零配件，同時可以維持各品牌原有個性與特色，與尋求永續性之製造工藝，使用層面將越來越廣泛，且漸漸改變製造產業。
Peugeot推出的3D列印配件有黑色與薄荷綠兩種顏色可選擇，而3D列印技術提供了多項優勢，包括有：
- 設計的自由度：3D列印提供設計師更大的創作空間，可雕塑出更多傳統塑型技術所無法達到的複雜造型。
- 優化結構：3D列印可讓材料應用更為精準，達到輕量化、提高強度與減少組件等特色。
- 敏捷製造：幾乎無限制地客製、訂製空間，生產與交貨時間都可縮短，並且可依照需求排定隨即生產，省去庫存問題。
- 柔韌性：該聚合物柔韌、具延展性，但十分堅固。
- 生產速度快：製造時間短、且可對應後續3D列印之物品量身訂做
- 高質量彩度：由於該聚合物分子非常精細，可精準地呈現細節。
該聚合物為HP Inc與BASF合作生產的Ultrasint熱塑性聚氨酯 (TPU)，其具有堅固耐用與應用彈性高等特點，是製作高彈性吸收衝擊之物品，以及柔性網狀結構的理想材料，Peugeot將TPU應用在車輛內裝中，是全球首例，其所屬的Stellantis集團也已申請專利。至於3D列印技術部分，Peugeot則是採用了HP Multi Jet Fusion (MJF) 3D列印技術，HP Multi Jet Fusion 是一種全新的多射流熔融技術，這讓Peugeot成為最早使用該技術生產配件的公司之一。
目前3D列印在汽車產仍算是起步階段，Peugeot未來新車勢必將會導入更多3D列印製品。