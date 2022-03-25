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未盡全力，Hennessey Venom F5測試時跑出271.6mph〈約437.1 km/h〉之成績！(影片)

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-25 04:55:20

自從Bugatti將超級跑車極速帶入400km/h領域後，眾人們開始追求更極致的速度，甚至是挑戰500km/h，只是目前仍未有車挑戰成功，其中包括了測試造假的SSC North America Tuatara，當然他們仍試圖再次挑戰，但有意挑戰500km/h的還包括了Hennessey Venom F5！

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相較於挑戰500km/h，這些發瘋似的Hypercar製造商的前期目標則是300mph〈約482.8km/h〉大關，在此之前Bugatti Chiron Super Sport 300+跑出304.77mph〈約490.484 km/h〉後，已宣布不再無止境地追求極速；但其他人可不這麼想，Hennessey Venom F5在日前的測試中，跑出了271.6mph〈約437.1 km/h〉的成績，只是Hennessey表示這次的測試並不是為了測出最終極速而來，僅算是一般的車輛調校測試，而且Hennessey也說現階段將更專注於生產新車為主，畢竟僅限量24輛的Venom F5已完全售罄，既然每輛車起價達210萬美元，可不能讓車主們等車等太久，Hennessey預計在2022年度將可交出12輛之Venom F5，至於極速測試則會到2022年下半年再執行，屆時預計換上動力更強、達1,817hp之V8引擎，挑戰300mph關卡。

只是，Hennessey自發表Venom F5以來，皆宣傳其極速具有達311mph、也就是500km/h的能耐，就讓我們拭目以待，看Hennessey何時能實現了。

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