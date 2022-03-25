新增雙色選項並提昇配備　新年式 Nissan Almera 於泰國登場

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外觀方面，新年式 Almera 換上具有鍍鉻飾條的新款前後保險桿，足踏新款 15 吋鋁合金輪圈，VL 車型擁有黑色烤漆車頂、黑色烤漆 A/B/C 柱及黑色烤漆車外後視鏡蓋，VL Sportech 升級黑色烤漆尾翼。車色部分，新年式 Almera 提供 Storm White (白色) 及 Gun Metallic Grey (灰色) 兩款可搭配黑色車頂的新色調，另有 7 款單色烤漆供消費者選擇。
內裝方面，新年式 Almera 在 VL 及 VL Sportech 等級配置 "QUOLE MODURE" 座椅，也搭載 7 吋行車資訊幕、無框後視鏡及自動啟閉頭燈，而 V 等級以上均擁有 8 吋 NissanConnect 車載娛樂系統。安全防護方面，新年式 Almera 在 V 等級以上配備 6 具 SRS 輔助氣囊，也導入 Nissan Safety Shield 系統，包含 I-FCW 前方碰撞預警系統、IEB 防追撞緊急煞車系統、BSW 盲點警示系統、RCTA 後方車側警示系統、I-AVM 環景影像系統及 MOD 移動物體偵測系統。
動力配置方面，新年式 Almera 維持採用代號 HRA0 的 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 100ps 最大馬力及 152Nm 峰值扭力，搭配 X-Tronic CVT 無段變速系統及前輪驅動，也支援怠速熄火功能。國內市場方面，總代理裕隆日產未導入 Almera 車系販售，目前銷售的房車產品為尺碼更大的 Sentra。