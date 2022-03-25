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她逛街遭月經襲擊！裙子大染紅　男友「1動作」全場震怒

▲有女網友抱怨，她在外面裙子沾到經血，男友卻不聞不問，待在一旁滑手機。（示意圖，非當事人／Shutterstock）
▲有女網友抱怨，她在外面裙子沾到經血，男友卻不聞不問，待在一旁滑手機。（示意圖，非當事人／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-03-25 12:14:52

男女生理需求不同，情侶間應要互相尊重和體諒。近日，一名女網友抱怨，正值生理期的她，突然在路邊失血，裙子不幸遭殃，沒想到男友見狀，不僅一句關心都沒有，清理過程還在一旁滑手機，故事讓大家氣到不行。

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網路論壇Dcard，有位女網友PO文「男友放我一個人在路邊清理月經」，她解釋，在月經期間第二天，因為男友隔天生日，才會忍著經痛，吃止痛藥陪男方出門遊玩。怎料，卻在超商門外等男友的時候發生悲劇。

「我裙子流了一大片血，結果被路人看到提醒我…」原PO馬上拿起濕紙巾和衛生紙躲在角落清理，無奈男友從超商出來後，一句問候關心都沒說，就直接站在一旁，自顧自地滑手機

▲情侶之間難免小摩擦，從日常起居到吃啥喝啥都能拌嘴。（圖／shutterstock）
▲雖然經過溝通後，男友仍認為月經很噁心，讓眾人看完後氣到不行。（示意圖／shutterstock）
原PO非常難過，甚至氣到哭出來「我當下只覺得很丟臉，那一片面積大到我不知道有多少人看到，甚至流了多久…但至少要關心一下吧？」事後經過溝通，才得知男友竟然覺得「月經很噁心」，即便講開了，下次遇到願意幫忙，但「他卻認為其實擦月經等同於幫對方擦烙Ｘ」。

網友紛紛看傻「我是覺得這男的可以放生了啦！沒有月經怎麼生小孩？他卻覺得月經跟Ｘ一樣」、「不幫忙這真的很過分！情侶之間應該有困難要互相幫忙啊」、「直男也不會這樣不關心女友」、「羨慕這樣的男生都有女友」、「你的標題打錯了吧，應該改成前男友…」。（編輯：詹鎰睿）

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