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Volkswagen Golf Variant不夠熱血，那加個R夠了吧

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-25 11:55:20

Volkswagen Golf R受到許多熱血男兒喜愛，但有空間機能需求就顯得不敷使用，當然也有不少性能休旅可以選擇，只不過要同時兼具鋼砲的操控表現，那就只有Golf R Variant了。

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Volkswagen Golf對於任何年齡層及族群來說都是相當具有吸引力的車型，而Golf GTI與Golf R更對熱血男兒有著難以抵擋的魅力，但隨著年齡增長與身分轉變，對車的需求也從熱血轉為實用，但你我都知道這只是為了現實考量，其實內心都仍渴望著速度，縱使現今有許多動力相近的休旅車，但真要在山路好好操駕一番還是不夠盡興，怎麼辦？別擔心還有Golf R Variant可以選。

要旅行車，又要高性能，還不能太貴，好在有Golf R Variant可以選。
要旅行車，又要高性能，還不能太貴，好在有Golf R Variant可以選。
看到Golf Variant或許提不起勁，但如果加上R應該就讓人興奮了吧，沒錯，Golf R Variant就是搭載廣為人知的EA888 2.0升渦輪引擎，並且具有Golf車系最強的320hp最大馬力及42.8kgm扭力峰值，在此性能和七速雙離合器自手排驅使下，0～100km/h加速4.9秒即能完成。

看到此數據叫人怎能不好好操駕一番，開之前當然要先將模式調至運動，踩下油門立馬就能感受一股飽滿的能量釋出，當進一步深抵則會有更厚實的力道湧出，不過整體個性並不會太過躁進，同時也讓人可以充分感受到Golf R Variant訴求的性能旅行車身分。但是來到賽車模式一切就不一樣了，不僅檔位改至S模式讓反應更直接，動力輸出也來得更為強烈，在此模式於山路煞車後加速出彎也能立即獲得所需動力。

不過別以為Golf R Variant只會逞兇鬥狠，若切換至舒適模式，能量的輸出恰到好處，輕踩油門也有充足的動力，不拖泥帶水輕快的反應，用於日常通勤綽綽有餘輕鬆，而搭載的DCC主動式底盤控制系統，不僅能依模式自動調整阻尼軟硬，也提供15段自行設定，其中在最舒適狀態讓載家人也不會被抱怨。

在運動模式下已能清楚感受到Golf R Variant的威力。
在運動模式下已能清楚感受到Golf R Variant的威力。
搭載的2.0升渦輪引擎擁有320hp/42.8kgm輸出。
搭載的2.0升渦輪引擎擁有320hp/42.8kgm輸出。
山路操駕建議選擇賽車模式，出彎會有更快更即時的加速反應。
山路操駕建議選擇賽車模式，出彎會有更快更即時的加速反應。
在舒適模式Golf R Variant也可以很稱職的舒適載家人。
在舒適模式Golf R Variant也可以很稱職的舒適載家人。
承襲Golf一貫的操駕風格，身為車系最強的Golf R Variant自當擁有更出色的表現，在降低20mm高度的R專屬運動化懸吊及4 Motion四輪驅動，兩大利器助益下讓Golf R Variant不僅可以快速通過彎角，同時四輪還僅僅抓住路面，若搭配懸吊調至最硬狀態還能進一步減少側傾幅度，且乾脆俐落的回饋不會產生過多及明顯的彈跳，使其高速通過不平路面不會有車輛瞬間失去控制的感受。為了能提供充足的置物空間，因此Golf R Variant的尺碼較Golf多出357mm，而這差異讓Golf R Variant於高速過彎時會有車尾稍慢半拍的反應，但這不影響整體所給予的樂趣。

R專屬運動化懸吊與4 Motion，讓Golf R Variant在山路可以玩得不亦樂乎。
R專屬運動化懸吊與4 Motion，讓Golf R Variant在山路可以玩得不亦樂乎。
大多時候Golf R Variant不太容易出現推頭情況。
大多時候Golf R Variant不太容易出現推頭情況。
Golf R Variant提供四種模式及15段懸吊阻尼調整。
Golf R Variant提供四種模式及15段懸吊阻尼調整。
Golf R Variant因尺碼較Golf長，因此面對刁鑽彎會有車尾慢半拍感受。
Golf R Variant因尺碼較Golf長，因此面對刁鑽彎會有車尾慢半拍感受。
既然身為性能旅行車，Golf R Variant外觀上也配置R專屬空力套件、徽飾、專屬四出尾管、藍色卡鉗、19吋輪圈等，不僅於外型能清楚與一般Golf Variant做出區隔，同時也滿足車主虛榮心。

Golf R Variant在外觀上也提供讓人一眼就辨識出的套件。
Golf R Variant在外觀上也提供讓人一眼就辨識出的套件。
外觀最明顯不同就是R專屬空力套件。
外觀最明顯不同就是R專屬空力套件。
水箱護罩與葉子板等處也附有R銘牌。
水箱護罩與葉子板等處也附有R銘牌。
四出尾管展現性能實力與不好惹的氣勢。
四出尾管展現性能實力與不好惹的氣勢。
輪胎規格為235/35 R19。
輪胎規格為235/35 R19。
車艙方面也配備碳纖維紋真皮賽車座椅、前座R徽飾、R專屬10.25吋數位儀表，以應付激烈操駕所需包覆性及視覺辨識獨特性。除此之外如10吋MIB 3中控系統、無線Apple Carplay/Android Auto、Travel Assist 智慧車陣穿梭、ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正、車道維持、後方橫向車流警示等也都有配備。

座艙格局與其它Golf Variant相同。
座艙格局與其它Golf Variant相同。
車室最醒目的就是碳纖維紋真皮賽車座椅。
車室最醒目的就是碳纖維紋真皮賽車座椅。
賽車座椅不僅包覆性好，也還具備加熱/通風功能。
賽車座椅不僅包覆性好，也還具備加熱/通風功能。
配備10吋MIB 3中控系統，支援無線Apple Carplay/Android Auto。
配備10吋MIB 3中控系統，支援無線Apple Carplay/Android Auto。
Golf R Variant的10.25吋數位儀表有專屬介面。
Golf R Variant的10.25吋數位儀表有專屬介面。
性能車當然要有計時功能。
性能車當然要有計時功能。
儀表左右兩側可自行觀看溫度、加速度、進氣壓力等資訊。
儀表左右兩側可自行觀看溫度、加速度、進氣壓力等資訊。
方向盤R鍵可快速調整駕駛模式。
方向盤R鍵可快速調整駕駛模式。
不用想當然有配備TravelAssist 智慧車陣穿梭、ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正、車道維持等系統。
不用想當然有配備TravelAssist 智慧車陣穿梭、ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正、車道維持等系統。
全景天窗在跑完山可躺下看景放鬆。
全景天窗在跑完山可躺下看景放鬆。
2,678mm軸距提供出色的乘坐環境。
2,678mm軸距提供出色的乘坐環境。
行李廂具有611～1,642公升容積。
行李廂具有611～1,642公升容積。
會選擇旅行車就是有載物及空間需求，而另一部分原因就是不愛休旅車高重心喜愛房車操控感受，倘若不想因機能而犧牲操駕性能樂趣，那Golf R Variant會是你唯一選擇，因為在200萬元價格帶找不到相同規格車款。

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