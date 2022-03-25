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通過噪音測試　Mazda3 e-SKYACTIV X 及改款 Suzuki SX4 即將在國內登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-25 19:25:40

行政院環境保護署使用中車輛機動查詢資料庫中，近日出現台灣馬自達汽車送測的 Mazda3 e-SKYACTIV X 及金鈴汽車送測的小改款 Suzuki SX4 車系。

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Mazda3 e-SKYACTIV X
Mazda3 e-SKYACTIV X
在行政院環境保護署使用中車輛機動查詢資料庫，可以見到 Mazda3 SKYACTIV X 搭載 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 6 速手自排變速系統，台灣馬自達在今年 2/11 舉辦小改款 CX-5 發表會時，便預告此車會在本月展開接單。Mazda3 e-SKYACTIV X 採用的引擎為全球首款量產汽油壓燃引擎，透過火花控制壓燃點火 (SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition) 技術，使柴油引擎的壓燃點火原理應用在汽油引擎上，再配上 24V Mild Hybrid 輕油電系統，於 6,000rpm 時可輸出 132kW 最大功率 (約 177hp)。

Mazda3 e-SKYACTIV X
Mazda3 e-SKYACTIV X
Mazda3 e-SKYACTIV X
Mazda3 e-SKYACTIV X
至於小改款 Suzuki SX4 車系則同時送測前輪驅動與 ALLGRIP 四輪驅動車型，兩車均採用含 48V 輕油電技術的 1.4L DITC 渦輪增壓汽油引擎，搭配 ALLGRIP SELECT 四輪驅動系統，最大馬力為 130hp (95kw) / 5,500rpm (電動馬達：14hp)、最大扭力 235Nm / 2,000-3,000rpm (電動馬達：50Nm)。

Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
Suzuki SX4
現行 Mazda3 於 2019 年引進國內，在這幾年的發展中持續在年式更新時調整配備，至於 Suzuki SX4 則面臨改款，轉型為小型 SUV 樣貌，並提供四輪驅動選項，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤各品牌新車上市的最新消息，敬請鎖定。

Suzuki SX4
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