通過噪音測試　Mazda3 e-SKYACTIV X 及改款 Suzuki SX4 即將在國內登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
在行政院環境保護署使用中車輛機動查詢資料庫，可以見到 Mazda3 SKYACTIV X 搭載 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 6 速手自排變速系統，台灣馬自達在今年 2/11 舉辦小改款 CX-5 發表會時，便預告此車會在本月展開接單。Mazda3 e-SKYACTIV X 採用的引擎為全球首款量產汽油壓燃引擎，透過火花控制壓燃點火 (SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition) 技術，使柴油引擎的壓燃點火原理應用在汽油引擎上，再配上 24V Mild Hybrid 輕油電系統，於 6,000rpm 時可輸出 132kW 最大功率 (約 177hp)。
至於小改款 Suzuki SX4 車系則同時送測前輪驅動與 ALLGRIP 四輪驅動車型，兩車均採用含 48V 輕油電技術的 1.4L DITC 渦輪增壓汽油引擎，搭配 ALLGRIP SELECT 四輪驅動系統，最大馬力為 130hp (95kw) / 5,500rpm (電動馬達：14hp)、最大扭力 235Nm / 2,000-3,000rpm (電動馬達：50Nm)。
現行 Mazda3 於 2019 年引進國內，在這幾年的發展中持續在年式更新時調整配備，至於 Suzuki SX4 則面臨改款，轉型為小型 SUV 樣貌，並提供四輪驅動選項，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤各品牌新車上市的最新消息，敬請鎖定。