1330萬起，Bentley Bentayga S動魄啟程、正式上市！

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自從2015年Bentayga 震撼問世以降，為了滿足性能取向的消費者需求，Bentley首度於Bentayga車系推出鑲嵌’ S ’品牌副標的車型，訴求進階且上乘的操控表現，將Bentley Dynamic Ride動態駕駛系統列為標配，主動穩定車輛並抑制側傾，大幅提升動態表現。同時增進底盤與懸吊阻尼反應，針對全新車型量身調校較為激進的SPORT模式與ESC電子穩定控制系統設定。
全新Bentayga S在強化駕駛反應外，全車外觀還以亮黑套件刻劃肅殺性能表徵，除了將頭燈、尾燈及水箱罩格柵等鍍鉻部件改以亮黑色處理，專屬亮黑色後視鏡蓋與’ S ’車側標誌點綴，標配運動排氣聲浪橢圓分體式排氣尾管，並搭配專屬車身側裙與加大面積後尾翼、S車型專屬設計22吋指向性輪圈，使得視覺、聽覺、操控穩定上皆獲得全面性升級，輕易擄獲所有注目眼神。
不僅止於豪華車室氛圍，Bentayga S以獨特運動化設計呼應動感外觀，採用Alcantara® 麂皮材質完美結合頂級皮革，俐落簡潔與現代化相襯的衍縫座椅呈現截然不同的內裝質感。車型獨有的色彩配置搭配位於椅面的專屬’ S ‘刺繡車標，如同性能宣示展露於車內飾板及發光迎賓門檻，將優雅生活品味與運動性能感受無縫融合。
Bentayga S擁有經典V型8缸配置引擎，輸出可達550 PS最大馬力與770 Nm扭力峰值，僅需4.5秒即可達成0 – 100 km/h衝刺加速，並具備290 km/h最高極速。強悍動力透過Bentley精心設定的懸吊匹配，能在0.3秒內提供高達1,300 Nm的橫向抗扭力矩的Bentley Dynamic Ride動態駕駛系統，穩定且有效率地將力量傳輸至地面，成為駕駛恣意享受操控的最佳後盾，也讓Bentayga S與生俱來的運動本性得以完整發揮。
如同Continental GT Speed的極致表現，Bentayga S在同樣架構下兼具動態性能與舒適駕乘體驗，根據車輛特性專屬調校SPORT模式，強化轉向表現使車輛指向更為精準，Bentley向量扭矩分配系統也以輕微對內側輪煞車，提供前軸更佳反應，犀利攻克各個彎角。底盤系統也提升主動式氣壓懸吊 15% 的阻尼支撐性，搭配專屬電子動態車身穩定系統，有效安定車輛之餘也能造就舒適的行路質感。
藉由Bentley Bentayga S以嶄新面貌問世，Bentley Taiwan特地攜手全球品牌合作夥伴MACALLAN，以精緻工藝開創未來非凡旅程，致敬彼此的深厚底蘊與成就。同時呼應Bentayga車系多元道路適性及空間運用，無所限制率性出走的自在與優雅，邀請獨具風格結合實用技藝的專業戶外用品SNOW PEAK，展示野營生活的時尚態度。
絕佳運動外型結合頂級性能休旅體驗的Bentayga S基本車價1330萬元起，歡迎洽詢Bentley Taiwan總代理 永三汽車全台展示中心。
Bentley Bentayga S車輛規格
| 引擎型式
| 3,996 c.c. 雙渦輪增壓V型8缸引擎
引擎自動啟閉系統
運動聲浪排氣系統
| 最大馬力
| 550 PS @ 6,000 rpm
| 最大扭力
| 770 Nm @ 2,000 - 4,500 rpm
| 傳動系統
| 8速雙離合自手排變速系統
主動式全時四輪傳動
| 性能表現
| 0~100 km/h 4.5 秒
極速 290 km/h
| 煞車系統
| 前：400mm雙片式通風碟盤
後：380mm雙片式通風碟盤
運動化黑色烤漆 'BENTLEY' 字樣煞車卡鉗
四輪煞車力道分配系統
扭力向量分配系統
| 懸吊系統
| 三氣室主動式氣壓懸吊系統 (CDC)
主動式行車高度自動控制系統
循跡控制系統
48V主動式電子防傾桿
| 輪圈形式
| 22吋S專屬指向性輪圈
輪胎 285/40 R22
| 車身尺寸
| 車長：5,144 mm
車寬：2,010 mm (含後視鏡2,222 mm)
車高：1,728 mm
軸距：2,995 mm
車重：2,415 kg
| 油箱容量
| 85 litres
| 行李廂容量
| 392 litres (四座)
484 litres (五座)
213 litres (七座)