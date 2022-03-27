Citroën C5 Aircross No.020 ---- 駕駛座門板控制介面操作感受

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C5 Aircross 的駕駛座門板控制介面與扶手融為一體，整合於門飾板中央偏向前端，其內容物由上往下依序為車外後視鏡照射角度電子調整十字按鈕、車外後視鏡電子照射角度調整左右側切換撥桿、四門電動窗開關及兒童安全門鎖開關。
首先在車外後視鏡電子調整介面中，只要直覺式的推動撥桿即可切換左側或右側鏡片的調整功能，搭配上方的十字按鈕之下，相當容易就可以取得所需的照射角度。至於車窗控制區域中，四個按鈕分別對應四側的窗戶，輕按可稍微調整至所需高度，稍用力按則可自動調整至全開或全關。
而最下方的兒童安全門鎖開關，在標準狀態為燈滅，代表並為啟動，如需啟動則按下按鈕使燈號亮起，如此便會讓後座乘客無法使用門板車窗控制按鈕來調整窗戶啟閉程度，而是必須由駕駛來操作。整體而言，C5 Aircross 的駕駛座門板控制介面在布局上算是直覺，按壓時的回饋也有足夠的清晰度，符合日常使用的需求。
本週使用情形方面，C5 Aircross 自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後，主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步之用，在截稿前尚未再度加油，故本次無平均油耗資訊可分享，待日後有加油時，便會於長期測試文章中揭露，敬請期待。