Toyota Corolla Cross No.054 ---- 全能實用休旅車，正式關箱 !

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首先在車身尺碼方面，Corolla Cross 其適宜的尺碼能以最接近傳統中型 SUV 體型營造最適切的空間運用，並保有都會行駛的靈活度與停車便利性，對於時常需攜帶攝影器材外出採訪的編輯部來說更是加分項目。不到 4.5 米的車長掌握度高，保有都會行駛的靈活度與停車便利性，適合多數普遍消費者使用，從月銷平均 4,000 輛的成績單即可見一斑。
駕乘感受上，其 1.8 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎的設定雖非屬最新世代，但是效能與穩定性在市場當中有相當高度的成熟表現，平順的加速感頗符合國內多數消費者家用代步車的定位。另外柔和的底盤反應以及 SUV 車款先天重心較高的物理因素，盡管轉向時側傾感較明顯，不適合激烈駕駛，但高乘坐點的特性，所提供的行車視野較容易掌握到前方路況，讓駕駛更有信心。
在主動安全配備上，Corolla Cross 全車系標配 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統，設定上與其他國產車來說相當完整，包 ACC 主動式車距維持系統、LTA 車道循跡輔助系統、PCS 預警式防護系統及 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統等，雖然 ACC 主動式車距維持系統僅能在新年式車型上享受到全速域的機能，不過實際在高速公路使用時，搭配 LTA 車道循跡輔助系統還是相當實用，不只感測範圍精準，亦可降低駕駛長途的疲憊感。
最後在使用成本方面，Corolla Cross 自交車統計至 2022 年 1 月 211 日為止，共計加 43 次油，總平均油耗為 11.16km/L，在車流較穩定的路段最佳油耗可達 15.65km/L，定期保養共 1 次，費用為 2,658元。另外額外的花費扣除停車費，中途更換過一次隔熱紙，費用大約是 15,000 元，同時新車的時候曾被追撞過一次，理賠金額大約是 21,000 元。
在這一年近 1.5 萬公里的長期測試中，Corolla Cross 在測試期間並未發生故障情形，不過有遭到追撞，因此也體驗到和泰產險的服務品質，對於車主的關懷相當周到。整體來說 Corolla Cross 雖然看似平庸無奇，但是 SUV 車格帶來的寬闊視野、合理的車室空間，油耗表現與保養成本均在合理的接受範圍內，以一部家用代步車的角度來看，對於大多數的消費者已經相當實用。